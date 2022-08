¡Si llega, me voy!: Entrenador del Sporting de Lisboa hace feroz pataleta y amenaza con renunciar si su club ficha a Cristiano Ronaldo

El mercado de pases en Europa vive sus últimas horas antes del cierre de la ventana de trasferencias y los equipos escatiman al máximo de sus recursos el poder reforzar sus plantillas de la mejor forma de cara a la temporada 22/23, que ya está en marcha.

Uno de los jugadores que aún guarda por lo que le deparará el futuro para esta temporada, es al astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien al parecer no estaría cómodo en el Manchester United, ya que no jugará la UEFA Champions League y junto a su representante, Jorge Mendes, han buscado opciones para poder marcharse del conjunto de Old Trafford.

Esta búsqueda se ha hecho interminables y varios equipos que estarán en la máxima competición de Europa a nivel de clubes, le han dado el portazo a CR7, en donde no lo contemplan dentro de sus distintos proyectos.

Una de las opciones que se veía clara para el ‘Bicho’ era la de poder concretar su retorno al Sporting De Lisboa, club que vio nacer a la figura portuguesa, que justamente disputará la UEFA Champions League y debido a su edad, vería como una gran opción el poder acabar su carrera en donde dio sus primeros pasos como futbolista.

Cristiano Ronaldo aún no sabe que sucederá con su futuro | Foto: Getty Images

Pero todo esto pareciera tener un final inesperado, ya que según señalo The Times, el estratega del conjunto portugués, Ruben Amorim, estaría en completo desacuerdo en que el club fiche a Cristiano Ronaldo para esta temporada y dejó una potente amenaza.

Según el medio citado, el DT portugués dimitiría de su cargo si Sporting ficha a Cristiano Ronaldo sin su aprobación, lo cual hace poner en una gran disyuntiva a la directiva de los ‘Leones’, la que tiene seriamente pensada en poder dar el golpe del mercado y quedarse con CR7.

Pocos días quedan para conocer qué sucederá con el futuro de Cristiano Ronaldo, el cual no se sabe si continuará en el Manchester United o finalmente, tendrá un nuevo club para esta temporada.