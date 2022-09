Tano Pasman, uno de los hinchas más recordados de River Plate que se hizo viral por un video en donde veía enojado como el cuadro millonario caía ante Belgrano por la promoción, habló del presente de Pablo Solari y aseguró que, con el ex Colo Colo, no pasa rabias y es solo risas por su presente.

Tano Pasman no pasa rabias con Pablo Solari y le brillan los ojos con ex joya de Colo Colo: "Es el mejor jugador de River Plate en la actualidad"

Pablo Solari está viviendo una película de ensueño desde su llegada a River Plate de Argentina desde Colo Colo, en donde prácticamente no necesitó tiempo de adaptación y ya se planta como uno de los pilares del equipo que es dirigido por el multicampeón Marcelo Gallardo.

En el día de ayer, el ‘Pibe’ apareció en gloria y majestad para matricularse con un triplete que le dio el pase a la siguiente ronda de la Copa Argentina al cuadro millonario frente a Defensa y Justicia.

Si hay un hincha de River que es voz autorizada para hablar del equipo de Núñez es el Tano Pasman, fanático trasandino que se hizo conocido al ser grabado por sus hijas viendo el partido de ida de la promoción en que, lamentablemente, River se terminó yendo a la B. El Tano, en exclusiva con Bolavip, no da más de alegría con Solari.

El Pibe conquistó el corazón del Tano Pasman. | Foto: Getty Images

“Solari es extraordinario, está en un nivel superlativo. Es el mejor jugador de River que tiene en la actualidad. Entró bárbaro, está jugando muy bien, haciendo goles. El partido anterior con Central Córdoba también la rompió y es hincha de River, que no es poca cosa”, dijo, dejando en el olvido las rabietas.

Consultado por el ‘Chileno sin Mundial’ que le gritaron los hinchas de Tigre, Pasman se lo toma con humor: “Los contrarios le gritan, los hinchas de River seguro que no. En River es pura ovación y tampoco es que se quedó sin mundial porque es argentino, no chileno ja ja. Igual, es una pena que Chile no haya podido ir”.

¿Solari al Mundial? El Tano responde en el cierre: “No tengo ninguna duda que estará, no sé si para el mundial este, pero de que va estar en el de 2026 seguro. Es un jugadorazo, esperemos que dure bastante en River, pero ya va haber interesados de Europa seguro, porque es un jugador distinto”.