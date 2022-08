Alexis Sánchez debutó oficialmente en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 en Francia. El delantero nacional actuó 45 minutos en el empate 1-1 ante el Stade Brestois en calidad de visitante. El jugador de la Selección Chilena reemplazó al turco Cengiz Ünder y actuó como mediapunta en la escuadra gala.

El técnico del Marsella, Igor Tudor, realizó un análisis del compromiso y sabe que en calidad de visita, los partidos son mucho más complicados y quedó conforme con lo realizado en el segundo partido de la temporada.

"Fue un partido duro contra un buen equipo. Creamos cuatro o cinco situaciones de peligro sobre todo por la izquierda. El problema es que, en algún momento, nos relajamos y pensamos que el juego había terminado. Todos los partidos son difíciles, especialmente fuera de casa y el resultado es realista. Tomamos lo positivo y volveremos al trabajo", dijo.

Respecto al Niño Maravilla, Alexis Sánchez, Tudor apuntó a que "nos faltó frescura y nos tomaremos el tiempo necesario para encontrar ese refresco ofensivo. Sánchez estuvo bien junto a Payet. Ambos intentaron hacer lo mejor posible, pero desafortunadamente no funcionó del todo, porque la gente del Brest es buena".

Alexis Sánchez jugó un tiempo en la ofensiva del Olympique de Marsella (Twitter: OM_Officiel)

Sánchez suma fichas y algunas críticas

Alexis Sánchez también puede ser un revulsivo pensando en lo que viene la próxima fecha para el Olympique de Marsella. El técnico Tudor agregó que "Sánchez se merecía ingresar. Nosotros seguiremos jugando así y continuaremos generando nuestro fútbol, a través de las bandas".

Algunos sitios de Francia no quedaron conformes con el ingreso de Sánchez. France Info aportó que "el ingreso de Alexis Sánchez, para sumar sus primeros minutos con Olympique, no cambió nada en el partido al igual que con los ingresos de Dimitri Payet y Cédric Bakambu, que no aportaron".