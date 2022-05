Marcelo Bielsa cesó como entrenador del Leeds United tras una serie de malos resultados en la Premier League. No obstante, las informaciones apuntan a que un viejo conocido de La Liga busca su contratación para la próxima temporada del fútbol español.

Marcelo Bielsa no pudo sentenciar una buena temporada con el Leeds United en la Premier League. El club inglés estaba peleando por no descender, y tras la desvinculación del entrenador argentino, lograron mantener la categoría y zafar de no caer a la Championship.

No obstante, el estratega trasandino siempre le están lloviendo las ofertas y/o posibilidades para volver a dirigir. Esto, producto de que las informaciones que se han entregado en el continente europeo apuntan a que el exentrenador de la Selección Chilena pueda volver donde un viejo conocido.

Según la información que compartieron en TyC Sports al respecto, indican que el Athletic Club de Bilbao busca la llegada de Marcelo Bielsa pensando en la próxima temporada que tendrá el fútbol español con La Liga, pero esta vez no sería desde la banca técnica del club.

Debido a lo que se detalla en el citado medio esta opción recae en la posibilidad de que pueda asumir la dirección del área deportiva, al mando de la coordinación del club español con quienes ya tuvo relaciones contractuales anteriormente.

Marcelo Bielsa, exentrenador de la Selección Chilena, podría volver a España. (Foto: Agencia Uno)

Es que el loco fue técnico del primer equipo entre los años 2011 y 2013, donde llevó al club a disputar la final de la Copa del Rey y de la Europa League, pese a que no pudo ganar ninguna de las dos competencias. Pese a eso, los hinchas de la institución recuerdan al argentino con cariño.

Marcelo Bielsa como entrenador del Athletic Club de Bilbao logró alcanzar un registro de 113 partidos al mando del club, alcanzando una totalidad de 43 victorias, 31 empates y 39 derrotas con un rendimiento del 47.19%.