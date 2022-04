La lucha libre vivirá sus noches más importantes del año con la realización de Wrestlemania 38. El evento en esta ocasión se desarrollará en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos este sábado 2 y domingo 3 de abril.

La primera jornada del evento estará marcada por las defensas titulares de los dos campeonatos femeninos de la WWE. Chalotte Flair buscará retener el título de SmackDown en su lucha titular ante Ronday Rousey.

Por su parte, la campeona de RAW, Becky Lynch, se enfrentará a Bianca Belair. El feudo quedó encendido este último lunes con el corte de cabello de la retadora a Big Time Becks.

La otra lucha que promete es la de Seth Rollins que llega a Wrestlemania 38 sin conocer a su rival. El oponente de Freakin Rollins será anunciado en la misma noche por el dueño de la compañía, Vince McMahon. Un nombre que genera mucha expectativa como rival es Cody Rhodes.

Un segmento esperado será el KO Show de Kevin Owens donde invitó a la leyenda de la compañía, Stone Cold.

Cartelera de la primera noche de Wrestlemania 38

Campeonato Femenino de SmackDown: Charlotte Flair (c) vs Ronda Rousey

Campeonato Femenino de RAW: Becky Lynch (c) vs Bianca Belair

Seth Rollins vs Luchador a confirmar por Vince McMahon.

KO Show con Kevin Owens y Stone Cold Steve Austin

Rey Mysterio & Dominik Mysterio vs The Miz y Logan Paul

Drew McIntyre vs Happy Corbin (con Madcap Moss)

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (c) vs Shinsuke Nakamura y Rick Boogs

The New Day vs Sheamus y Ridge Holland (con Butch).

¿Cuándo es la primera noche de WWE Wrestlemania 38 en Chile?

La primera jornada será este sábado 2 de abril a las 20:00 de Chile Continental

¿Quién transmite EN VIVO la primera noche de WWE Wrestlemania 38?

Fox Sports 1 emitirá el evento en sus señales HD y SD. Por streaming se podrá ver por la plataforma WWE Network.