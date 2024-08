Alexis Sánchez está viviendo su propio cuento de hadas en Udinese, club que lo lanzó al estrellato en el viejo continente y al cual ahora regresó para darle una mano de cara a la temporada 2024-2025 del fútbol italiano.

El tocopillano llega con las pilas puestas para ayudar a un equipo que, en la temporada pasada, luchó hasta las últimas fechas para salvarse del descenso a la Serie B y que espera no repetir los errores del pasado.

El tocopillano fue presentado en sociedad y, en ese instante, tuvo un especial momento al dedicarle palabras a un jugador joven que busca hacer sus primeras armas en el fútbol europeo y ser una carta para La Roja.

Alexis elogió a Damián Pizarro. | Foto: Photosport

“Para mí es un diamante en bruto, necesita crecer y comprender. Sobre todo, aprende italiano. Necesita ponerse en forma y espero poder darle una mano”, dijo sobre Damián Pizarro, ex Colo Colo con el cual compartirá equipo.

Sobre su condición física y si estará para el debut de la Serie A en este domingo, el ex jugador del FC Barcelona y Arsenal, entre otros, dijo que “No me siento al 100%, pero me pongo a disposición del equipo. Luego, dependerá del entrenador, pero siempre me siento preparado”, sostuvo.

Ahora, habrá que esperar a ver la decisión del entrenador para ver si Alexis Sánchez o Damián Pizarro ven minutos este domingo cuando el Udinese tengo que visitar al Bolonia en la Fecha 1 de la Serie A.

Los números de Damián Pizarro

Damián Pizarro disputó 58 partidos con la camiseta de Colo Colo, en donde anotó 12 tantos, asistió en 8 oportunidades, se ganó 5 tarjetas amarillas y una tarjeta roja con más de 3.500 minutos en cancha.