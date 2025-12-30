Alexis Sánchez está cerrando el mejor año de su vida tras el nacimiento de su pequeña hija y un resurgir en el último tramo de su carrera como futbolista. Hace unas semanas, el goleador histórico de la selección chilena, se convirtió en padre por primera vez, y durante esta jornada exhibió a su pequeña en redes sociales.

El tocopillano publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la que en pocas horas sumó miles de reacciones. “Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional, dedicado a este hermoso deporte y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempo de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, ETC“, comentó de inicio el chileno.

“Pero a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera”, confesó.

Luego, el Maravilla confirmó el nombre completo de su pequeña retoña. “Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho, mi princesa Bella Mía“.

Finalmente, dejó un emotivo mensaje a los hinchas: “Agradecer también a toda mi Gente chilena por el cariño y el respeto que me han entregado siempre y queria contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En Fin … Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026…”, cerró.

En resumen…