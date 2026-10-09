Alineaciones de Aston Villa y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Se viene Aston Villa vs. Brentford este sábado 10 de octubre en el Villa Park desde las 11:00 hora de Chile por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Aston Villa y Brentford
Aston Villa:
- Brian Madjo (golpe; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Leon Goretzka (lesión de rodilla)
- Modou Kéba Cissé (golpe)
- Pau Francisco Torres (lesión isquiotibial)
- Marco Bizot (lesión de espalda)
- Ian Maatsen (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)
Brentford:
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados)
- Sepp van den Berg (lesión en la ingle)
- Joshua Da Silva (golpe)
- Nathan Collins (lesión en el gemelo)
- Dango Ouattara (enfermedad)
- Mathias Jensen (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Kaye Furo (ausencia)
Cómo llegan Aston Villa y Brentford
Aston Villa viene de ganarle 3-2 a Tottenham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Brentford viene de ganarle 3-0 a Chelsea y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Aston Villa y Brentford
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matteo Ruggeri, Tyrone Mings, Victor Lindelof, Matty Cash, Johan Manzambi, João Gomes, Boubacar Kamara, Nicolas Jackson, Emiliano Buendia, John McGinn. DT: Unai Emery.
Brentford (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Kristoffer Ajer, Jannik Schuster, Michael Kayode, Vitaly Janelt, Yehor Yarmoliuk, Mamadou Sangaré, Igor Thiago, Kevin Schade, Jaidon Anthony. DT: Keith Andrews.
Suplentes de Aston Villa: Taylor Harwood-Bellis, Ross Barkley, Alejandro Garnacho, Tammy Abraham, Ibrahim Mbaye, Lamare Bogarde, Aaron Wan-Bissaka, James Wright, George Hemmings.
Suplentes de Brentford: Mikkel Damsgaard, Aaron Hickey, Rico Henry, Callum Wilson, Fábio Carvalho, El Hadji Malick Diouf, Ellery Balcombe, Benjamin Fredrick.
La previa de Aston Villa y Brentford: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 11:00 (hora de Chile)
- Estadio: Villa Park
- Historial: 24 cruces — Aston Villa ganó 9, Brentford ganó 7 y empataron 9
- Último antecedente: 01/02/2026: Aston Villa 0-1 Brentford
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Newcastle, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Brentford: vs. Liverpool, sábado 17 de octubre