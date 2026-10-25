Alineaciones de Barcelona y Real Madrid por la LaLiga: formaciones probables

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Camp Nou por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barcelona recibe a Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Camp Nou. Barcelona viene de ganarle 5-2 a Betis y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Real Madrid viene de ganarle 4-1 a Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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