Alineaciones de Ipswich Town y Fulham por la Premier League: formaciones probables

Ipswich Town y Fulham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Ipswich Town vs. Fulham este sábado 10 de octubre desde las 11:00 hora de Chile por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town:

Jack Taylor (lesión de rodilla)

Issahaku Fatawu (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Fulham:

Kenny Tete (conmoción)

Tom Cairney (lesión de rodilla)

Cómo llegan Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town viene de caer 0-1 ante Everton y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Fulham viene de empatar 1-1 con Manchester United y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Fulham

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Leif Davis, Dara O'Shea, Issa Diop, Abdoul Ouattara, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Saša Lukić, Emersonn Da Silva, Jaden Philogene, Jack Clarke. DT: Gary O’Neill.

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Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Antonee Robinson, Calvin Bassey, David Affengruber, Timothy Castagne, Joshua King, Shea Charles, Sander Berge, Gonzalo García, Alex Iwobi, Oscar Bobb. DT: Álvaro Arbeloa.

Suplentes de Ipswich Town: Darnell Furlong, Zian Flemming, Florentino Luis, Jacob Greaves, Chuba Akpom, Marcelino Nunez, Kjell Scherpen, Daizen Maeda.

Suplentes de Fulham: Joachim Andersen, César Palacios, Rodrigo Muniz, Kevin, Hugo Larsson, Manuel Ángel, Benjamin Lecomte, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe.

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La previa de Ipswich Town y Fulham: todo lo que hay que saber