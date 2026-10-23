Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Premier League

Alineaciones de Ipswich Town y Nottingham Forest por la Premier League: formaciones probables

Ipswich Town y Nottingham Forest se enfrentan este viernes 23 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League
Ipswich Town vs. Nottingham, Premier League

Ipswich Town recibe a Nottingham Forest este viernes 23 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ipswich Town viene de caer 2-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Nottingham Forest viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Nottingham Forest

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Daizen Maeda. DT: Gary O’Neill.

+ Seguinos en

Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Ousmane Diomande, Murillo, Dan Ndoye, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Neco Williams, Morgan Gibbs-White, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

Bajas y ausentes de Ipswich Town y Nottingham Forest

Ipswich Town:

  • Saša Lukić (lesión en la ingle; vuelve en una semana)
  • Jack Taylor (lesión de rodilla)

Nottingham Forest:

  • Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Ipswich Town y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Historial: 71 cruces — Ipswich Town ganó 20, Nottingham Forest ganó 34 y empataron 18
  • Último antecedente: 15/03/2025: Ipswich Town 2-4 Nottingham Forest
  • Próximo partido de Ipswich Town: vs. Hull, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Brentford, sábado 31 de octubre
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones