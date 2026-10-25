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Alineaciones de Manchester United y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man U vs. Bournemouth, Premier League
Man U vs. Bournemouth, Premier League

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de empatar 1-1 con Leeds y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Bournemouth

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Ayden Heaven, Harry Maguire, Diogo Dalot, Andrey Santos, Youri Tielemans, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes. DT: Michael Carrick.

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Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adam Smith, James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Manchester United y Bournemouth

Manchester United:

  • Tom Heaton (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Luke Shaw (golpe)
  • Kobbie Mainoo (golpe; vuelve en una semana)
  • Benjamin Sesko (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

Bournemouth:

  • Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Eli Junior Kroupi (lesión en el pie)
  • Julian Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Alex Scott (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Veljko Milosavljevic (golpe)

La previa de Manchester United y Bournemouth: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 11:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Old Trafford
  • Historial: 19 cruces — Manchester United ganó 10, Bournemouth ganó 4 y empataron 5
  • Último antecedente: 20/03/2026: Bournemouth 2-2 Manchester United
  • Próximo partido de Manchester United: vs. Chelsea, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Leeds, sábado 31 de octubre
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