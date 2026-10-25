Alineaciones de Manchester United y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de empatar 1-1 con Leeds y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.