Un verdadero escándalo se desató luego del triunfo de la selección argentina ante Ecuador. El único gol del partido fue obra de Lionel Messi de tiro libre y fue el periodista Álvaro Morales el que puso el grito en el cielo asegurando que el ex Universidad de Chile se había dejado hacer el gol y por eso debía ser expulsado del país.

Bolavip conversa con un experto bajo los tres palos, Óscar Wirth, quien fuera mundialista con la selección chilena en España 1982 y que, por su puesto, vio el partido y tiene clara la jugada.

“Todo es muy subjetivo, pero yo creo que un arquero que ataje más, ese tiro libre lo detiene, yo no lo encuentro buen arquero a él, esa es la verdad”, afirma el ídolo de Cobreloa dejando en claro que el gol pasa más por el arquero que por la exquisita pegada del 10.

Wirth explica que “la pelota entró a 50 centímetros del travesaño hacia abajo, la pelota no entró al ángulo y en vertical debe haber entrado a un metro”.

Óscar Wirth indica que Galíndez no tapó el tiro libre de Messi por pocas condiciones

Y en ese sentido, vuelve a criticar a Hernán Galíndez, explicando que en ese tipo de jugadas “hay que tirarse y no arrodillarse, él cuando ve la pelota se arrodilla, no se lanza y eso pasa porque los arqueros adivinan y se quedó clavado en su lugar pensando que si es en el ángulo, no era responsabilidad de él, per compadre, eres responsable de todo el arco”.

Óscar Wirth es de la idea de que “otro arquero ataja ese tiro libre de Messi, por ejemplo Claudio Bravo, hay imágenes de partidos ante Argentina donde saca un tiro del mismo Messi y donde la pelota iba al ángulo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

Este martes a las 18:00 el combinado ecuatoriano recibirá a Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.