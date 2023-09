Álvaro Morales, periodista de ESPN México hace rato se ganó el odio de los argentinos al darle en el suelo cada vez que puede a Lionel Messi.

Esta vez sus dardos no fueron directamente a la Pulga, pero, pidió que Ecuador expulse al ex Universidad de Chile Hernán Galíndez, porque no se lanzó en el tiro de libre de Lionel Messi que terminó en gol, y terminado el encuentro corrió a pedirle la camiseta.

El que se cansó de Morales, fue el histriónico Pablo Carrozza, el que en su canal de Youtube enloqueció. “Criticas a Messi porque es el mejor del mundo, y para mí el mejor de la historia, te molesta que siga haciendo goles y eso que está grande y le gana a los mexicanos, ustedes son nietos de Messi y para Messi jugar ante México es como jugar ante Haiti, no los registra”, partió.

Luego le repartió con todo al colega azteca. “Anda al sicólogo Morales, estás muy mal, porque si eres un personajes, te sale mal, todos te odian. Llámame para confesarme que en realidad lo queres (a Messi) y le pegas para ganar plata”, disparó.

Pablo Carrozza quiere subirse a un ring con Álvaro Morales

Carrozza quiere boxear a Morales

El periodista argentino estaba realmente indignado con Morales, así que no tuvo mejor idea que desafiarlo a un especial duelo.

“Te voy a dormir yo de una piña en la cabeza, te invito a pelear, quiero pelear con vos en Miami, armar una velada de box, y nos caguemos a trompadas, te quiero arrancar la cabeza adentro del ring, me voy a entrenar para boxearte”, comenzó.

Luego hizo hincapié en que no es mexicano realmente “a vos te echaron de Guatemala y no sé qué nacionalidad tenés, vos no sabes a qué país representas y en el ring sal con la bandera que quieras y que te entrene Canelo, que es otro que odia a Messi”.

Carrozza se burla de los mexicanos: “Ustedes pueden hablar de frijoles o de Luis Miguel”

Por culpa de Álvaro Morales, Pablo Carrozza se las agarró también con los mexicanos.

“Para nosotros México es objeto de burla, es meme permanente, para nosotros son el Chavo y todos sus capítulos y creemos que el Chanfle es el mejor jugador de la historia mexicana”, disparo cruelmente.

Pero, aún quedaba artillería para el rival. “Morales vos tenés que mirar a México, que son once burros irrecuperables, deja de preocuparte de Argentina y de Messi”, afirmó.

¿Ahí termina? No, porque le mandó un último mensaje para los aztecas. “Ustedes pueden hablar de frijoles o de Luis Miguel, pero no pueden hablar de fútbol y tu camiseta no tiene tres estrellas como la de Argentina, tiene un águila con un árbol de pascua”, cerró.