En medio de la discusión por quién debería reemplazar a Brayan Cortés ante su inminente partida de Colo Colo, hay varios nombres que ya empiezan a sonar en el rada albo, desde ídolos del club, ex seleccionados nacional y también otros formados en el Estadio Monumental.

Uno que se mete en la lista es Ignacio González, actual arquero de Everton de Viña del Mar que viene de una gran temporada con los Ruleteros.

Pero este nombre no genera consenso en el medio futbolístico. Incluso, un otrora golero del cuadro popular e histórico del fútbol chileno, se refirió a esta posibilidad en diálogo con BOALVIP. Se trata de Óscar Wirth.

“Si tú me dices que es para potenciar el equipo, yo creo que no. Tendrían que buscar otro nivel de jugadores, porque se supone cuando quieres potenciar el equipo es porque competitivamente quieren obtener los logros que consiguieron en esta opirtunidad más un adicional. Para ello tiene que tener un equipo bien preparadito, un plantel bien conformado”, comenzó diciendo sobre la opción del Nacho González.

“Él puede ser, yo no te digo que sea un arquero que no sirva para nada, pero para Colo Colo tu necesitas gente ue solucione problemas en los momentos justos. Tu sabes que a Colo Colo, a la Chile, no le llegan 150 veces al arco. Acá llegan tres o cuatro veces y tienes que funcionar en esas tres o cuatro veces”, añadió.

Las dudas de Óscar Wirth con Brayan Cortés

En la misma línea, quien defendió el arco de Colo Colo en 1979, repasó a Cortés por no convencerlo del todo pese a ganarse desde hace varias temporadas la titularidad en Colo Colo y ahora en la Selección Chilena.

“No, si incluso tiempo atrás yo decía que hasta el mismo Cortés de repente me causaba ciertas cosas, porque tu lo ves jugar y ves los errores que comete. No es que uno no pueda cometer errores jugando al arco, lo que pasa es que el tipo de errores, es que no entiendes lo que estás haciendo, ese es el problema. Y cuando no entiendes lo que estás haciendo, mañana te puedes mandar el error de nuevo”, expuso Wirth.

Óscar Wirth tiene sus reparos con Brayan Cortés. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La opción de Claudio Bravo en Colo Colo

Respecto a la danza de nombres para el arco del Cacique, uno de los favoritos es Claudio Bravo, quien hace tres meses que anunció su retiro pero ahora podría descolgar los guantes para jugar una temporada más.

Ante aquello, Wirth hizo un serio análisis de lo que significa el histórico capitán de La Roja, pero también poniendo sobre la mesa sus últimos antecedentes y la edad.

“Lo que pasa es que la situación de Claudio Bravo obviamente está en manos de él y él tiene que tomar una determinación. Pero también la experiencia que él tiene, el bagaje que él tiene, está por todas las cosas. Pero no sé si hay un físico que aguante realmente la exigencia de competencia que implica estar al arco, de prepararse y competir”, señaló.

“Te lo digo por las cosas que uno vivenció. El último año cuando estuvo vigente, ¿cuántas veces se lesionó en el año? cinco o seis veces. Entonces no es que yo me lo imagine, eso ha sido una realidad y que te hace pensar que con el paso del tiempo eso no se incremente”, completó el mundialista en España 1982.