Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

El Arsenal quiere sacudirse el mal trago de la fecha pasada cuando reciba al Leeds este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium.
Los Gunners están segundos y no pueden permitirse otro tropiezo si quieren meterle presión a la punta, mientras el Leeds llega con la chance de meterse en la pelea por los puestos de arriba.
Horario del partido
- Chile: 08:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal viene de un golpe duro: cayó 0-3 como visitante ante el Brighton y cortó una racha de dos triunfos consecutivos, uno de ellos ante el Chelsea. Aun así, el equipo se mantiene segundo con 12 puntos en cinco fechas, una posición que no quiere resignar en su propia cancha.
El Leeds, en cambio, llega con la confianza de haber goleado 4-1 al Newcastle como local, aunque en su presentación más reciente no pudo pasar del 0-0 ante el Crystal Palace. Quinto con 9 unidades, el equipo inglés necesita un resultado positivo fuera de casa para meterse de lleno en la pelea por la mitad de tabla para arriba.
El historial entre Arsenal y Leeds
El historial entre ambos tiene 113 partidos jugados, con ventaja clara para el Arsenal: 49 triunfos contra 38 del Leeds y 26 empates, con una diferencia de goles de 186 a 145 a favor de los Gunners. Los enfrentamientos más recientes confirman esa superioridad, con un 5-0 y un 4-0 en los últimos cruces directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|Leeds vs. Arsenal
|0-4
|Premier League
|23/08/2025
|Arsenal vs. Leeds
|5-0
|Premier League
|01/04/2023
|Arsenal vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|16/10/2022
|Leeds vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|08/05/2022
|Arsenal vs. Leeds
|2-1
|Premier League
|18/12/2021
|Leeds vs. Arsenal
|1-4
|Premier League
|26/10/2021
|Arsenal vs. Leeds
|2-0
|League Cup
|14/02/2021
|Arsenal vs. Leeds
|4-2
|Premier League
|22/11/2020
|Leeds vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|06/01/2020
|Arsenal vs. Leeds
|1-0
|FA Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Arsenal suma 12 puntos en el torneo.
- Leeds suma 9 puntos en el torneo.