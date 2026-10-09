Arsenal vs. Leeds en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 6 de la Premier League

Arsenal y Leeds se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Emirates Stadium, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El Arsenal quiere sacudirse el mal trago de la fecha pasada cuando reciba al Leeds este sábado 10 de octubre en el Emirates Stadium.

Los Gunners están segundos y no pueden permitirse otro tropiezo si quieren meterle presión a la punta, mientras el Leeds llega con la chance de meterse en la pelea por los puestos de arriba.

Horario del partido

Chile: 08:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal viene de un golpe duro: cayó 0-3 como visitante ante el Brighton y cortó una racha de dos triunfos consecutivos, uno de ellos ante el Chelsea. Aun así, el equipo se mantiene segundo con 12 puntos en cinco fechas, una posición que no quiere resignar en su propia cancha.

El Leeds, en cambio, llega con la confianza de haber goleado 4-1 al Newcastle como local, aunque en su presentación más reciente no pudo pasar del 0-0 ante el Crystal Palace. Quinto con 9 unidades, el equipo inglés necesita un resultado positivo fuera de casa para meterse de lleno en la pelea por la mitad de tabla para arriba.

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El historial entre Arsenal y Leeds

El historial entre ambos tiene 113 partidos jugados, con ventaja clara para el Arsenal: 49 triunfos contra 38 del Leeds y 26 empates, con una diferencia de goles de 186 a 145 a favor de los Gunners. Los enfrentamientos más recientes confirman esa superioridad, con un 5-0 y un 4-0 en los últimos cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 Leeds vs. Arsenal 0-4 Premier League 23/08/2025 Arsenal vs. Leeds 5-0 Premier League 01/04/2023 Arsenal vs. Leeds 4-1 Premier League 16/10/2022 Leeds vs. Arsenal 0-1 Premier League 08/05/2022 Arsenal vs. Leeds 2-1 Premier League 18/12/2021 Leeds vs. Arsenal 1-4 Premier League 26/10/2021 Arsenal vs. Leeds 2-0 League Cup 14/02/2021 Arsenal vs. Leeds 4-2 Premier League 22/11/2020 Leeds vs. Arsenal 0-0 Premier League 06/01/2020 Arsenal vs. Leeds 1-0 FA Cup

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis