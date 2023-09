Arturo Vidal tuvo una destacada trayectoria en el fútbol europeo con pasos por el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. En su regreso a Sudamérica jugó en el Flamengo y actualmente se desempeña en el Athletico Paranaense.

En su transmisión de Twitch, el volante reveló que tuvo opciones para incorporarse al Chelsea y a Boca Juniors. De hecho, al cuadro Xeneize lo nombró como el equipo donde considera que estuvo más cerca de llegar sin concretarse el arribo.

“El que más estuve cerca, cerca, cerca y no se dio, yo creo que con Boca. Con el otro que estuve así fue con el Chelsea, pero (Carlo) Ancelotti (en Bayern Múnich) me dijo que no, que me dejaba amarrado ahí en el camarín”, expresó el bicampeón de América.

El mediocampista de 36 años se encuentra en Chile realizando la recuperación tras una operación de rodilla. Vidal está en contacto con el cuerpo médico del Athletico Paranaense para ver los pasos a seguir.

Arturo Vidal tuvo la chance de jugar en la Premier League en el Chelsea (Foto: Getty)

¿Cuándo finaliza contrato Arturo Vidal?

Arturo Vidal mantiene contrato con el Athletico Paranaense hasta diciembre del presente año. Una vez finalizado su vínculo, el King deberá resolver si existe la chance de continuar en el Furacao o si busca un nuevo destino.