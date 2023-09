Arturo Vidal no se admira con el defensor central más caro de la historia: "No entiendo, es más o menos"

Arturo Vidal elogió al Bayern Múnich por la conformación de la defensa central con Matthijs de Ligt, Kim Min Jae y Dayot Upamecano como opciones para dos puestos. El King se mostró convencido en que no hay otro equipo en el mundo con una zaga más fuerte.

“Primero fueron y compran al holandés (De Ligt), después van y compran al central del Napoli (Kim Min Jae), tienen al central del Leipzig (Upamecano)”, expresó a través de su transmisión de Twitch.

“Tres grandes centrales tienen ahí para dos puestos ¿Díganme qué otro equipo de primer nivel tiene tres centrales top? Ninguno, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Inter, ni la Juve, ni el Manchester City, ningún equipo tiene centrales tan fuertes”, agregó el histórico de la Selección Chilena.

El mejor lateral derecho y el lateral izquierdo que tiene el Bayern… el mejor lateral izquierdo del mundo es Davis

También contestó a un seguidor que le dijo que el Real Madrid se equiparaba al equipo alemán. “(David) Alaba más encima salió del Bayern, es bueno como central. Ya ese es bueno, pero los otros… (Antonio) Rüdiger no es tan bueno, ese maduró a los 30 años, no me hueveen, ese no es bueno. (Éder) Militao ha crecido mucho con (Carlo) Ancelotti, ha agarrado mucho confianza, se ha puesto top, pero al nivel Bayern no”.

Arturo Vidal cree que el Bayern Múnich tiene la mejor defensa del mundo (Foto: Getty)

El King no se convence con defensor del Manchester City

Arturo Vidal no se mostró convencido con Joško Gvardiol, central croata de 21 años que es el defensor más caro del mundo, con una transferencia de 90 millones de euros desde el Lepzig al Manchester City, su actual club.

“El central más caro del mundo, no sé cómo. Después de lo que hizo Messi le subió el precio (en relación al partido entre Croacia y Argentina en el Mundial). Yo no entiendo esa hue…. Ese es ahí, es más o menos nomás, puede costar la plata que sea, pero no”, aseguró el ex Juventus, Bayern Múnich y Barcelona