El volante nacional, Arturo Vidal se ha visto bastante activo en las últimas semanas dentro de las redes, en la que ha estado compartiendo con su seguidores en su cuenta de Twitch, en donde ha comentado de diversos temas sobre lo que es su carrera y la Selección Chilena.

En uno de los últimos directos que tuvo el ‘King’ junto a sus fanáticos, el crack de ‘La Roja’ comentó lo que fueron los goles más gritados de la Selección, en la que dentro de aquello manifestó que espera la vuelta de uno de los máximos goleadores del país: Eduardo Vargas.

“El Edu weo… es bueno, el Edu se tiene que recuperar, ojalá pueda estar porque es goleador”, partió señalando Vidal.

Tras recordar lo que fue el golazo de ‘Turboman’ a Perú en la Copa América 2015, el ‘King’ se volvió loco con el nivelazo que ha mostrado Vargas en Chile, en la que espera que pueda volver a su gran nivel que lo hizo brillar en la Selección.

Vidal pide el retorno de Vargas a La Roja | Foto: Archivo

“Cómo no vamos a tener al Edu después si está bien, si este te puede meter un gol como este (golazo a Perú) en cualquier momento. Como le pega, es increíble”, declaró.

Finalmente, Vidal recordó lo que fue un gran tridente que tuvo Chile para la Copa América 2016, en la que destacó la velocidad pura con la que ‘La Roja’ dañaba a sus rivales.

“El Edu acá y con Alexis más encima, no me acuerdo si estaba jugando Puch o el Chapita’ (Fuenzalida), eran super rapidos, en un contragolpe nosotros llegábamos con caleta de gente”, cerró.