Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 6 de la Premier League

Con el Aston Villa incómodo en la mitad baja de la tabla y Brentford instalado entre los puestos de arriba, el sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un cruce con realidades bien distintas.
Para los locales es una oportunidad de cortar una racha irregular en casa y empezar a despegarse del fondo. Brentford, en cambio, llega con la chance de meter presión en la parte alta de la Premier League.
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Aston Villa todavía no encuentra regularidad: viene de ganar de visitante ante el Tottenham, pero antes había caído como local frente al Nottingham Forest y arrastra un empate sin goles frente al Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas, aparece en la zona baja de la tabla y necesita sumar de local para no complicarse más temprano que tarde.
Brentford llega en otro envión. Goleó 3-0 al Chelsea en su última salida, viene de empatar 2-2 con el Bournemouth y arrastra otro empate ante el Sunderland, todos partidos con gol de por medio. Con 9 puntos está instalado en el cuarto puesto, una posición que lo pone entre los animadores de arranque de temporada.
El historial entre Aston Villa y Brentford
El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para el Aston Villa: de 24 enfrentamientos ganó 9, Brentford se quedó con 7 y hubo 9 empates. En las diferencias de gol también manda el Villa, que convirtió 44 contra 31 de su rival. En el partido más reciente, de febrero de este año, Brentford se impuso 1-0 como visitante, y en los últimos cruces ninguno de los dos logró sacar ventaja clara.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/02/2026
|Aston Villa vs. Brentford
|0-1
|Premier League
|16/09/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|League Cup
|23/08/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|08/03/2025
|Brentford vs. Aston Villa
|0-1
|Premier League
|04/12/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|17/12/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|30/07/2023
|Aston Villa vs. Brentford
|3-3
|Premier League Summer Series
|22/04/2023
|Brentford vs. Aston Villa
|1-1
|Premier League
|23/10/2022
|Aston Villa vs. Brentford
|4-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Aston Villa suma 4 puntos en el torneo.
- Brentford suma 9 puntos en el torneo.