Aston Villa vs. Brentford: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 6 de la Premier League

Aston Villa y Brentford se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Con el Aston Villa incómodo en la mitad baja de la tabla y Brentford instalado entre los puestos de arriba, el sábado 10 de octubre el Villa Park recibe un cruce con realidades bien distintas.

Para los locales es una oportunidad de cortar una racha irregular en casa y empezar a despegarse del fondo. Brentford, en cambio, llega con la chance de meter presión en la parte alta de la Premier League.

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa todavía no encuentra regularidad: viene de ganar de visitante ante el Tottenham, pero antes había caído como local frente al Nottingham Forest y arrastra un empate sin goles frente al Hull. Con apenas 4 puntos en cinco fechas, aparece en la zona baja de la tabla y necesita sumar de local para no complicarse más temprano que tarde.

Brentford llega en otro envión. Goleó 3-0 al Chelsea en su última salida, viene de empatar 2-2 con el Bournemouth y arrastra otro empate ante el Sunderland, todos partidos con gol de por medio. Con 9 puntos está instalado en el cuarto puesto, una posición que lo pone entre los animadores de arranque de temporada.

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El historial entre Aston Villa y Brentford

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para el Aston Villa: de 24 enfrentamientos ganó 9, Brentford se quedó con 7 y hubo 9 empates. En las diferencias de gol también manda el Villa, que convirtió 44 contra 31 de su rival. En el partido más reciente, de febrero de este año, Brentford se impuso 1-0 como visitante, y en los últimos cruces ninguno de los dos logró sacar ventaja clara.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/02/2026 Aston Villa vs. Brentford 0-1 Premier League 16/09/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-1 League Cup 23/08/2025 Brentford vs. Aston Villa 1-0 Premier League 08/03/2025 Brentford vs. Aston Villa 0-1 Premier League 04/12/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-1 Premier League 06/04/2024 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League 17/12/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-2 Premier League 30/07/2023 Aston Villa vs. Brentford 3-3 Premier League Summer Series 22/04/2023 Brentford vs. Aston Villa 1-1 Premier League 23/10/2022 Aston Villa vs. Brentford 4-0 Premier League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs

Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis