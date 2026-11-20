Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en el San Mames Stadium, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic Bilbao recibe a Espanyol este viernes 20 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium. El Athletic viene mostrando regularidad arriba de la tabla y quiere aprovechar la localía para meterse más cerca de los puestos europeos. El Espanyol, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha floja y sumar donde pueda.

No es un partido de punta pero sí importante para ambos: los vascos pelean por meterse en zona internacional y el Espanyol necesita puntos para despegarse de la mitad baja de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Athletic Bilbao llega séptimo con 16 puntos en 11 partidos, una ubicación que lo deja al acecho de los puestos de arriba. Viene de un empate 1-1 como visitante ante Osasuna, pero antes había ganado dos al hilo en casa, contra Real Sociedad y Getafe, mostrando que en San Mamés es un local incómodo.

El Espanyol está 13° con 12 unidades y todavía no logra encadenar victorias seguidas. Empató sin goles como local frente al Deportivo y antes había dado un golpe al ganarle a Villarreal de visitante, aunque la caída previa ante Racing de Santander deja en claro que es un equipo irregular lejos de su cancha.

El historial entre Athletic Bilbao y Espanyol

El historial entre ambos tiene 65 encuentros y favorece al Espanyol, que ganó 25 por 19 del Athletic, con 22 empates en el medio. En goles también manda el conjunto catalán, 87 contra 79.

En los últimos cruces no hay un dominador claro: el más reciente terminó 2-0 para el Espanyol, pero antes hubo un triunfo del Athletic por 4-1 y resultados parejos como empates 1-1. La serie viene pareja en los últimos años, sin una tendencia marcada de local o visitante.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2026 Espanyol vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 22/12/2025 Athletic Bilbao vs. Espanyol 1-2 Primera División 16/02/2025 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 19/10/2024 Athletic Bilbao vs. Espanyol 4-1 Primera División 08/04/2023 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 18/01/2023 Athletic Bilbao vs. Espanyol 1-0 Copa del Rey 04/09/2022 Athletic Bilbao vs. Espanyol 0-1 Primera División 07/02/2022 Athletic Bilbao vs. Espanyol 2-1 Primera División 26/10/2021 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División 25/01/2020 Espanyol vs. Athletic Bilbao 1-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Win Play

DIRECTV Sports, DGO, Win Play Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs

Rayo Vallecano vs. Valencia — sábado 21 de noviembre, 12:15 hs

Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs

Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Athletic Bilbao y Espanyol se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO .

y . Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.

suma 16 puntos en el torneo. Espanyol suma 12 puntos en el torneo.