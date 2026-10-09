Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Camp Nou, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El Camp Nou abre sus puertas el sábado 10 de octubre para un partido donde el líder de LaLiga pone a prueba su arranque perfecto ante un rival que no suele hacerle sombra en los números históricos.

Barcelona manda en la tabla con puntaje ideal y quiere seguir marcando distancia, mientras Getafe llega con la idea de hacerse fuerte y sumar algo que le sirva para escalar posiciones.

Horario del partido

Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Barcelona llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido un contundente 7-2 de local ante Racing de Santander y un 4-2 afuera frente a Levante. Son siete partidos jugados, siete de puntaje ideal casi completo, y el liderato de la tabla con 21 unidades confirma que el equipo está fino antes de este cruce.

Getafe, en cambio, llega con un andar irregular. Viene de ganarle 1-0 a Málaga de local, pero antes había caído ante Betis y empatado con Deportivo La Coruña. Con 8 puntos y la posición 11, el objetivo inmediato pasa por sumar de visitante para no quedar lejos de la mitad de tabla.

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El historial entre Barcelona y Getafe

El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos se quedó con 32 victorias, contra apenas 4 de Getafe y 10 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 98 contra 31 a favor del conjunto catalán.

En el enfrentamiento más reciente, en abril pasado, Getafe cayó 0-2 como local frente a Barcelona. En los últimos diez cruces, el equipo madrileño solo pudo sostener empates sin convertir, mientras que Barcelona impuso condiciones en la mayoría de los duelos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Getafe vs. Barcelona 0-2 Primera División 21/09/2025 Barcelona vs. Getafe 3-0 Primera División 18/01/2025 Getafe vs. Barcelona 1-1 Primera División 25/09/2024 Barcelona vs. Getafe 1-0 Primera División 24/02/2024 Barcelona vs. Getafe 4-0 Primera División 13/08/2023 Getafe vs. Barcelona 0-0 Primera División 16/04/2023 Getafe vs. Barcelona 0-0 Primera División 22/01/2023 Barcelona vs. Getafe 1-0 Primera División 15/05/2022 Getafe vs. Barcelona 0-0 Primera División 29/08/2021 Barcelona vs. Getafe 2-1 Primera División

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs

Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs

Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.

suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante. Getafe suma 8 puntos en el torneo.