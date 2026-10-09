Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

El Camp Nou abre sus puertas el sábado 10 de octubre para un partido donde el líder de LaLiga pone a prueba su arranque perfecto ante un rival que no suele hacerle sombra en los números históricos.
Barcelona manda en la tabla con puntaje ideal y quiere seguir marcando distancia, mientras Getafe llega con la idea de hacerse fuerte y sumar algo que le sirva para escalar posiciones.
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Barcelona llega lanzado: ganó sus últimos tres partidos, incluido un contundente 7-2 de local ante Racing de Santander y un 4-2 afuera frente a Levante. Son siete partidos jugados, siete de puntaje ideal casi completo, y el liderato de la tabla con 21 unidades confirma que el equipo está fino antes de este cruce.
Getafe, en cambio, llega con un andar irregular. Viene de ganarle 1-0 a Málaga de local, pero antes había caído ante Betis y empatado con Deportivo La Coruña. Con 8 puntos y la posición 11, el objetivo inmediato pasa por sumar de visitante para no quedar lejos de la mitad de tabla.
El historial entre Barcelona y Getafe
El historial es ampliamente favorable al Barcelona: de 46 enfrentamientos se quedó con 32 victorias, contra apenas 4 de Getafe y 10 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 98 contra 31 a favor del conjunto catalán.
En el enfrentamiento más reciente, en abril pasado, Getafe cayó 0-2 como local frente a Barcelona. En los últimos diez cruces, el equipo madrileño solo pudo sostener empates sin convertir, mientras que Barcelona impuso condiciones en la mayoría de los duelos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Getafe vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|21/09/2025
|Barcelona vs. Getafe
|3-0
|Primera División
|18/01/2025
|Getafe vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
|25/09/2024
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/02/2024
|Barcelona vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|13/08/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|16/04/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|22/01/2023
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|15/05/2022
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|29/08/2021
|Barcelona vs. Getafe
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 16:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.