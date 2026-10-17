Betis vs. Barcelona: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Betis recibe a Barcelona este sábado 17 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El líder de LaLiga se mete en el fortín verdiblanco con la chance de sacar más distancia en la tabla, mientras que el local pelea por meterse de lleno en la pelea de arriba.
Un triunfo del Barcelona lo dejaría todavía más cómodo en la cima, y el Betis tiene la oportunidad de medirse ante el mejor para confirmar que su arranque de temporada no es casualidad.
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega tercero con 19 puntos en ocho fechas, una campaña sólida que lo mete en la pelea por los puestos de arriba. Viene de golear 5-2 a Osasuna como local, después de un empate 1-1 en su visita a Deportivo La Coruña y un triunfo ajustado 1-0 ante Getafe. El equipo muestra regularidad y pegada, algo que necesitará multiplicar si quiere complicar al puntero.
El Barcelona es el líder indiscutido con 24 unidades en las mismas ocho jornadas, y llega en un nivel ofensivo altísimo. Goleó 3-0 a Getafe en su última presentación, después de ganar 3-1 como visitante ante Sevilla y de un contundente 7-2 sobre Racing de Santander. Son tres victorias consecutivas con un promedio de goles que impone respeto en cualquier cancha.
El historial entre Betis y Barcelona
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Barcelona: de 62 enfrentamientos, se quedó con 41 triunfos por apenas 10 del Betis, con 12 empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo, 173 contra 80, un dominio que se sostiene con el paso de los años.
En los cruces más recientes la tendencia no cambia. El Barcelona ganó 3-1 en el último antecedente y también se impuso 5-1 y 5-0 en otros de los partidos más cercanos, aunque el Betis logró colarse con un 3-5 a su favor en diciembre de 2025 y algunos empates que muestran que no siempre es un trámite.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/05/2026
|Barcelona vs. Betis
|3-1
|Primera División
|06/12/2025
|Betis vs. Barcelona
|3-5
|Primera División
|05/04/2025
|Barcelona vs. Betis
|1-1
|Primera División
|15/01/2025
|Barcelona vs. Betis
|5-1
|Copa del Rey
|07/12/2024
|Betis vs. Barcelona
|2-2
|Primera División
|21/01/2024
|Betis vs. Barcelona
|2-4
|Primera División
|16/09/2023
|Barcelona vs. Betis
|5-0
|Primera División
|29/04/2023
|Barcelona vs. Betis
|4-0
|Primera División
|01/02/2023
|Betis vs. Barcelona
|1-2
|Primera División
|12/01/2023
|Betis vs. Barcelona
|2-2
|Super Cup
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Betis y Barcelona se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Betis suma 19 puntos en el torneo.
- Barcelona suma 24 puntos tras vencer a Getafe, Sevilla y Racing de Santander.