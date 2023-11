El delantero nacional, Ben Brereton no ha podido tener un gran rendimiento en el Villarreal de España, club que se quedó con su carta a principio de esta temporada 23/24 tras lo que fueron las grandes actuaciones del Seleccionado Nacional en el fútbol inglés con el Blackburn Rovers.

En este inicio de temporada, el cuál no ha sido muy beneficioso para el ‘Submarino Amarillo’, el atacante chileno no ha podido tener mucho protagonismo dentro del equipo, en la que su primer entrenador, Quique Setién y luego, Pacheta, no le han otorgado muchos minutos al jugador para poder demostrar sus armas.

En las últimas horas, el delantero de la Selección Chilena recibió sin duda una dura noticia para el club español, pero que sin duda podría ser muy benefactor para lo que puede ser su estadía en el Villarreal.

Hace unos instantes, el club oficializó la salida de Pacheta, quien era el segundo entrenador del Villarreal en lo que va de esta temporada 23/24, en la que fue destituido por los malos resultados y flojo rendimiento del equipo en la Liga de España y en la UEFA Europa League.

“El Villarreal CF anuncia que José Rojo Martin ‘Pacheta’ deja de pertenecer a la disciplina amarilla. El club quiere agradecer a él y a todo su cuerpo técnico su trabajo, dedicación, profesionalidad, entrega y cercanía durante su estancia en el club y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional”, fue lo que señaló el club en su comunicado.

Dentro de su corta estadía en el conjunto español, los números de Pacheta con el Villarreal fueron de doce partidos dirigidos: ganó en cinco ocasiones, igualó en tres oportunidades y cayó en cuatro duelos.

La salida de Pacheta podría ser una buena noticia para Ben Brereton, quien espera que con la llegada de un próximo entrenador, este pueda tener mejor considerado al atacante de la Selección Chilena

¿Cuáles han sido los números de Ben Brereton con el Villarreal?

El atacante de la Selección Chilena ha visto minutos en once partidos oficiales con la camiseta del Villarreal, en la que lleva acumulados 428 minutos y en la que no ha aportado con ningún gol y asistencia en lo que va de temporada.