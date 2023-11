Villarreal superó sin apuros la primera ronda de la Copa del Rey. El elenco de José Rojo Martín ganó, goleó y gustó ante el modesto Chiclana. Pero la nota baja de la jornada la protagonizó Ben Brereton Díaz.

Ante el rival de tercera división, el ‘submarino amarillo’ no desaprovechó la chance y goleó sin contratiempos al cuadro local de la zona de Andalucía. En el marcador se anotó Manu Trigueros con triplete (20’, 43’ y de penal en el 72’), Jorge Pascual (31’) y Alejandro Baena (74’), lo que cerró 5-0 sin apelaciones.

Faceta goleadora pero que el británico nacionalizado chileno no pudo participar. Pese a ser habilitado en reiteradas ocasiones no logró superar al arquero rival y extiende su sequía goleadora. Lo que preocupa en Villarreal y en la selección chilena.

Ben Brereton no ha podido marcar en más y hasta su tasación bajó. (Photosport)

Esto debido a que el último gol de Ben lo marcó el 5 de agosto en un amistoso entre Niza y Villarreal. Desde dicho encuentro amistoso ha disputado 19 encuentros, entre Selección, LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Sin embargo son 89 días sin poder marcar. De momento solo ha entregado tres asistencias.

Críticas contra Ben Brereton

Ahora dicha cifra es aún más preocupante cuando se considera su último gol por partidos oficiales debido a que fue con el Blackburn en mayo. Desde ese doblete ante Millwall son 178 días sin anotar en el arco rival. Lo que hasta afecta en su tasación. Según Transfermarkt pasó de 16 millones de euros a solo 10 millones en el último análisis realizado en octubre.

A tal punto llegó el enojo que hicieron tendencia el nombre del delantero nacional. Pero en base a críticas ya que su falta de gol colmó la paciencia por sus errores en el finiquito.

“Es el mayor timo de la historia”, “El jugador más malo que he visto”, “me esta empezando a dar pena, no le da” y “Es el peor jugador de la primera división española”, fueron parte de los comentarios contra del goleador chileno.

Los comentarios de los hinchas del Villarreal contra Ben Brereton

¿Cuándo juega Ben Brereton?

Ahora el Villarreal de Ben Brereton juega este domingo 5 de noviembre ante Athletic Bilbao por LaLiga. Lugo el 9/11 jugará por Europa League contra Maccabi Haifa. Antes del parón por Eliminatorias debe visitar al Atlético Madrid el 12/11.

Luego el 16 de noviembre Ben deberá jugar por Chile ante Paraguay (16/11) y contra Cuadro (21/11) con el objetivo de remontar en la tabla de posiciones para seguir soñando con el Mundial 2026.