Stefan Kramer vuelve a causar estragos con sus características imitaciones. Esta vez, el artista nacional fue Lionel Messi por un día y sorprendió a Claudio Borghi. El exfutbolista quedó fascinado con la performance.

El imitador invitó a Bichi Borghi y Juvenal Olmos a su podcast en la previa del duelo entre La Roja y Argentina. Su rutina tuvo de todo: empezó recordando la caída trasandina en las dos finales ante Chile.

“Me decían (Leonardo) Di Caprio ganó el Oscar antes que vos el Mundial. Veía el meme todos los días: el de Alexis Sánchez mirando para atrás. (Edinson) Cavani también miraba, pero para ver si estaba (Gonzalo) Jara”, comenzó señalando.

Luego de unos momentos de show, Claudio Borghi no logró contener la risa y miró a los demás integrantes del programa. “Es igual el culiado”, lanzó. Automáticamente, el Leo Messi edición Stefan Kramer le dedicó unas palabras.

“Sos el padre oculto de la Generación Dorada. Fue injusto cuando te decían guatón parrillero. Está bien, porque, bueno, no preparas asados. Te gustan más los fideos. Fideos a lo carbonara. La sufriste, pero ese tetracampeonato de Colo Colo fue maravilloso, porque todos emigraron”, destacó.

Stefan Kramer imitó a Leo Messi y dejó impactado a Claudio Borghi.

El palito de Stefan Kramer

En dicha línea, Kramer le lanzó un palito a Claudio Borghi a sus compañeros de Todos Somos Técnicos. ¿Qué le dijo? Se burló del programa de TNT Sports por lo que expresan sobre el fútbol chileno. Para Lionel Messi no es para tanto: agrandan mucho la competencia nacional.

“Con Anto (Roccuzzo) los vemos a ustedes dos en Todos Somos Técnicos. Qué lindo programa. Me cago de risa, porque hablan de la liga chilena como si fuera la Premier League. Me gusta, lo veo siempre y me río con Toby Vega”, cerró el imitador en modo Leo Messi.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de La Roja será contra Argentina por la Copa América 2024. Se jugará el martes 25 de junio, desde las 21:00 horas, en el MetLife Stadium.