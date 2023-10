El mundo del fútbol se ha volcado a ver el nuevo documental sobre la vida y carrera del astro inglés David Beckham, uno de los jugadores más talentosos de la historia que emergió desde Manchester United.

La serie se divide en cuatro capítulos y está disponible desde el 7 de octubre en la plataforma de streaming Netflix, donde incluso hay participación de varios chilenos.

Si bien no con un rol protagónico, aparecen los exfutbolistas Iván Zamorano y Matías Fernández, más los referentes de la Selección Chilena bicampeona de América: Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Este último toma relevancia en el cuarto episodio, en un momento que marca un punto de inflexión en la carrera de Beckham cuando pasaba por uno de sus peores momentos en el Real Madrid.

David Beckham tuvo una compleja relación con el entrenador Fabio Capello en el Real Madrid. (Foto: Getty)

El peor momento de David Beckham en el Real Madrid

Era el invierno europeo del año 2007 y el británico estaba negociando su arribo a Los Ángeles Galaxy de la MLS, un cambio rotundo en su vida y carrera deportiva que golpeó a todo el mundo y que le trajo problemas en el conjunto Merengue.

El italiano Fabio Capello, que por ese entonces era el entrenador del Madrid, sancionó al talentoso delantero, lo que es relatado por el propio Beckham en el documental:

“El lunes en la mañana, Capello me llamó a su oficina y me dijo: ‘Escuché que estás hablando con otros clubes’. Y luego al final me dijo: ‘No jugarás para el Real Madrid de nuevo'”.

Y así fue, el reconocido DT lo apartó de los entrenamientos y las citaciones, incluso vio desde la tribuna un partido contra el Villarreal de Mati Fernández, donde el chileno dio una asistencia magistral.

Finalmente, la estrella inglesa pudo volver a ser considerado por petición de sus propios compañeros, entre ellos el brasileño Roberto Carlos que también dio su testimonio a Netflix: “Nosotros fuimos a hablar con Capello, los capitanes le dijimos que por favor (dejara jugar a Beckham)”.

La importancia de Claudio Bravo en la carrera de David Beckham

El partido elegido para que David Beckham volviera a las canchas fue nada más que ante la Real Sociedad, donde custodiaba el arco un joven Claudio Bravo, que una temporada antes había sido campeón con Colo Colo.

Aquello ocurrió el 10 de febrero del 2007 en el Estadio Anoeta, válido por la jornada 22 de la liga española. El inglés fue titular y regresó con un golazo de tiro libre que sorprendió al portero nacional, quien lamentó la anotación encajada en el documental.

De ahí en adelante Beckham lideró la remontada del Real Madrid en La Liga y alzó el título en la temporada 2006-2007, antes de partir definitivamente al fútbol estadounidense.