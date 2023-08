Mauricio Pinilla recuerda su mejor época goleadora en el fútbol chileno y ahora, del otro lado, en la vereda de las comunicaciones está haciendo goles como loco. Pinigol reveló en Deportes en Agricultura con lujo de detalles de Alexis Sánchez y su futuro en Europa en el mercado de pases.

Pinilla a mediodía echó al agua a Sánchez y contó toda la verdad respecto al futuro del representado por Fernando Felicevich. “Esta oferta se atraso y él sigue a la espera, está pendiente. Es el Inter de Milán. Hoy la prioridad de Alexis Sánchez es ir al Inter de Milán. Se quiere ir para allá. Es un equipo y liga competitiva. Es su decisión”, explicó Pinilla en la 92.1 FM.

Ahora, en ESPN, Pinilla dio más luces del futuro de Sánchez y develó que un gigante español está atento a la jugada. “Hay una posibilidad muy cierta de que un cuadro español, top,estoy hablando de top, Atlético de Madrid sería el equipo con el que esté negociando en los próximos días. Esa es la información de Alexis Sánchez, confíe, no sea gil”, canchereó en el espacio televisivo.

Mauricio Pinilla quiere meter otro golazo con el futuro de Alexis Sánchez (Photosport)

La otra bombástica oferta que tiene Sánchez

Ya es conocido que Alexis Sánchez quiere ir por su revancha al Inter de Milan, aunque Pinilla también confesó que todo depende que “apenas Joaquín Correa deje Inter, Alexis firmará un contrato de dos años“.

A ello, se suma que hasta el escritorio de Sánchez y de Felicevich llegó una oferta de una exótica liga, aunque el tocopillano histórico goleador de la Roja no la quiere tomar.

“Hay una propuesta de Arabia Saudita por 20 millones de dólares al año”, confesó el ex goleador de Chile y de la U. En tanto, el escalón de Sánchez es claro y la prioridad es Inter si no espera Galatasaray y si no funciona ninguna lo esperan en Arabia.

Sánchez en esta pasada se dio el lujo de decir que no a Monterrey en México, Mónaco en Francia, a cinco equipos de Brasil y al Olympique de Marsella.