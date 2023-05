Claudio Bravo vive días de definiciones en España a la espera de lo que pueda ser la resolución de su futuro con el Real Betis, club al que llegó en 2020 y donde ha sido pieza importante para Manuel Pellegrini.

El portero de la Selección Chilena formado en Colo Colo reflexionó en una entrevista sobre lo que se viene para él, asegurando que “Yo no me apresuro a absolutamente nada, tengo una edad que soy un privilegiado dentro de mi trabajo, pero eso lo determina el cuerpo y también la cabeza, si funciona y quiere plantearse objetivos y desafíos”.

Bravo complementa diciendo que “No tengo prisa. Si toca seguir, bien. Si toca irme a casa, bien también. Mientras me sienta útil y en forma para poder competir, puedo continuar. Pero si pasa lo otro, me voy feliz a casa, a disfrutar de mi familia, de todo lo que he conseguido a lo largo de mi carrera que no ha sido menor y no pasa nada. Sin despedidas, sin nada. Y tal como empecé, en silencio, terminaré también mi carrera”.

Bravo habló de su futuro en España. | Foto: Photosport

El portero también se refirió a lo que ha sido la alternancia en el arco en el último tiempo con Rui Silva: “Lo más difícil en el fútbol es conseguir confianza, eso no te lo dan, no lo puedes comprar, lo consigues trabajando estando tranquilo en los momentos malos, en los buenos, y en ese aspecto me considero neutral, no me vuelvo loco cuando las cosas van bien y tampoco me vuelvo loco cuando están por destruirse”.

¿Seguirá o no? Lo concreto es que Claudio Bravo, a sus 40 años, está más vigente que nunca y Manuel Pellegrini ya habló con la dirigencia del Betis para dejar en claro que el chileno es pieza clave y quiere que siga.

Por otro lado, las palabras de Bravo son poco alentadoras para Colo Colo y sus hinchas, quienes pretendían ver al capitán de la Selección Chilena con la camiseta que lo vio nacer y lo catapultó al estrellato mundial.