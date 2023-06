Compañero de Guillermo Soto en Huracán incendia todo en contra del chileno por borrarse frente a Guaraní: "Por un dolorcito no están y no dan la cara"

Huracán de Argentina se jugó la vida ayer en Copa Sudamericana frente a Guaraní de Paraguay, equipo al que necesitaba derrotar y esperar una derrota de Emelec, lo que no sucedió en ninguna de las dos canchas.

En el conjunto argentino no estuvo presente Guillermo Soto, quien no viajó junto al plantel del Globo por sufrir molestias que le impidieron estar en el decisivo compromiso que marcó la eliminación de los trasandinos.

Lejos de quedar todo ahí, Fernando Tobio, compañero de Guillermo Soto en Huracán, cargó en contra del chileno y otro jugador del Globo por restarse del trascendental compromiso por molestias que, según él, no eran para tanto.

Compañero de Soto lo mandó al frente en Argentina. | Foto: Getty Images

“Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil”, dijo el zaguero.

Las incendiarias palabras de Tobio fueron después de que el técnico de Huracán, Sebastián Battaglia, fuera despedido tras la mala campaña que está haciendo tanto en el plano local como el internacional.

El fin de semana, Guillermo Soto y Huracán tienen un partido de vital importancia por la permanencia frente a Independiente de Avellaneda, quienes viven bajo el mismo clima hostil que ahora se apoderó del Globo.