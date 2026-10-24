Coventry vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la Premier League

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Coventry viene de perder 1-3 como visitante ante Tottenham. El equipo ocupa el puesto 18 con 6 puntos. Antes ganó 4-1 como local ante Newcastle.

Fulham ganó 1-0 como local ante Hull en la fecha anterior. Fulham está 19° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Ipswich Town.

El historial entre Coventry y Fulham

Coventry y Fulham se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Coventry, 1 de Fulham y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/04/2022 Fulham vs. Coventry 1-3 Championship 02/10/2021 Coventry vs. Fulham 4-1 Championship 06/04/1968 Fulham vs. Coventry 1-1 Premier League 11/11/1967 Coventry vs. Fulham 0-3 Premier League

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 13:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

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En síntesis