Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Los dos llegan golpeados y con la urgencia de cortar una racha negativa antes de que la tabla empiece a pesar más de la cuenta.

Ninguno de los dos está en los puestos que esperaba a esta altura del campeonato, así que los tres puntos valen doble para acomodar el arranque de temporada.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado después de la goleada 0-5 que le propinó el Brighton de visitante, un cachetazo que borró el envión que había tomado con el 3-1 ante Nottingham Forest. Antes de esa racha había empatado sin goles con Leeds, así que el nivel viene siendo irregular. Está 16° con 7 puntos en 7 fechas, en una zona que no lo deja tranquilo.

Newcastle tampoco atraviesa su mejor momento: cayó 0-1 de local ante Aston Villa y antes había sufrido una dura derrota 1-4 como visitante frente a Coventry. El único resultado positivo reciente fue el 2-1 a Hull, ya hace varias semanas. Con 8 puntos y el puesto 14, necesita reaccionar rápido para no quedar más rezagado.

El historial entre Crystal Palace y Newcastle

El historial entre ambos es amplio, con 42 duelos disputados, y la balanza se inclina claramente para el lado de Newcastle, que ganó 21 veces por 11 del Crystal Palace, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece: anotó 56 contra 34.

En los enfrentamientos más recientes hubo de todo. El Crystal Palace se impuso 2-1 en el último cruce, pero antes había caído con categoría: un 2-0 y un contundente 5-0 en contra marcaron tropiezos duros. Newcastle, por su parte, también tuvo lo suyo con un 4-0 a su favor, aunque varios de los partidos previos terminaron sin goles, reflejo de que no siempre fue una serie tan abierta.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Crystal Palace vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/01/2026 Newcastle vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 16/04/2025 Newcastle vs. Crystal Palace 5-0 Premier League 30/11/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 1-1 Premier League 24/04/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 2-0 Premier League 21/10/2023 Newcastle vs. Crystal Palace 4-0 Premier League 21/01/2023 Crystal Palace vs. Newcastle 0-0 Premier League 09/11/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 League Cup 03/09/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 Premier League 20/04/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 1-0 Premier League

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo Centroamérica: Max

Max España: DAZN

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Newcastle suma 8 puntos en el torneo.