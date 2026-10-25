Crystal Palace vs. Newcastle: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 8 de la Premier League

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Los dos llegan golpeados y con la urgencia de cortar una racha negativa antes de que la tabla empiece a pesar más de la cuenta.
Ninguno de los dos está en los puestos que esperaba a esta altura del campeonato, así que los tres puntos valen doble para acomodar el arranque de temporada.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega golpeado después de la goleada 0-5 que le propinó el Brighton de visitante, un cachetazo que borró el envión que había tomado con el 3-1 ante Nottingham Forest. Antes de esa racha había empatado sin goles con Leeds, así que el nivel viene siendo irregular. Está 16° con 7 puntos en 7 fechas, en una zona que no lo deja tranquilo.
Newcastle tampoco atraviesa su mejor momento: cayó 0-1 de local ante Aston Villa y antes había sufrido una dura derrota 1-4 como visitante frente a Coventry. El único resultado positivo reciente fue el 2-1 a Hull, ya hace varias semanas. Con 8 puntos y el puesto 14, necesita reaccionar rápido para no quedar más rezagado.
El historial entre Crystal Palace y Newcastle
El historial entre ambos es amplio, con 42 duelos disputados, y la balanza se inclina claramente para el lado de Newcastle, que ganó 21 veces por 11 del Crystal Palace, con 11 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece: anotó 56 contra 34.
En los enfrentamientos más recientes hubo de todo. El Crystal Palace se impuso 2-1 en el último cruce, pero antes había caído con categoría: un 2-0 y un contundente 5-0 en contra marcaron tropiezos duros. Newcastle, por su parte, también tuvo lo suyo con un 4-0 a su favor, aunque varios de los partidos previos terminaron sin goles, reflejo de que no siempre fue una serie tan abierta.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-1
|Premier League
|04/01/2026
|Newcastle vs. Crystal Palace
|2-0
|Premier League
|16/04/2025
|Newcastle vs. Crystal Palace
|5-0
|Premier League
|30/11/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|1-1
|Premier League
|24/04/2024
|Crystal Palace vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|21/10/2023
|Newcastle vs. Crystal Palace
|4-0
|Premier League
|21/01/2023
|Crystal Palace vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|09/11/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|League Cup
|03/09/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|0-0
|Premier League
|20/04/2022
|Newcastle vs. Crystal Palace
|1-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 8 puntos en el torneo.