Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre la Premier League tiene un cruce entre dos equipos que todavía están buscando su identidad en esta temporada. Ninguno quiere quedarse rezagado tan temprano en el campeonato.

Hull y Everton andan pegados en la tabla, separados apenas por un punto, así que el que gane puede meterse en la mitad de arriba antes de que avance mucho más la fecha 6.

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Hull llega golpeado por la derrota ante Newcastle, que cortó una racha de dos empates consecutivos. En cinco fechas sumó 8 puntos y se mantiene en la décima posición, un rendimiento discreto que lo obliga a reaccionar de local si no quiere empezar a mirar para abajo en la tabla.

El Everton, en cambio, llega con el envión de un triunfo 1-0 ante Ipswich Town que cortó dos empates seguidos. Con 9 puntos está un escalón arriba de su rival en esta visita y aparece como favorito, aunque su funcionamiento viene siendo parejo más que contundente.

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El historial entre Hull y Everton

La historia reciente entre ambos favorece claramente al Everton, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos directos frente a apenas 2 victorias de Hull, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente: 29 tantos a favor del Everton contra 14 del Hull.

En los últimos cruces hubo de todo, desde goleadas como el 5-1 o el 0-4 hasta partidos ajustados como el 2-2 o el 1-1, aunque la balanza siempre terminó inclinándose del lado del Everton.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2022 Hull vs. Everton 2-3 FA Cup 18/03/2017 Everton vs. Hull 4-0 Premier League 30/12/2016 Hull vs. Everton 2-2 Premier League 01/01/2015 Hull vs. Everton 2-0 Premier League 03/12/2014 Everton vs. Hull 1-1 Premier League 11/05/2014 Hull vs. Everton 0-2 Premier League 19/10/2013 Everton vs. Hull 2-1 Premier League 07/03/2010 Everton vs. Hull 5-1 Premier League 25/11/2009 Hull vs. Everton 3-2 Premier League 23/09/2009 Hull vs. Everton 0-4 League Cup

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs

Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs

Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Hull suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Everton suma 9 puntos en el torneo.