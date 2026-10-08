Dónde ver EN VIVO Málaga vs. Espanyol por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El viernes 9 de octubre, Málaga recibe a un Espanyol que llega con la urgencia de cortar una mala racha, mientras los locales buscan despegarse del fondo de la tabla.
El equipo andaluz es colista con apenas 3 puntos en siete fechas y necesita una reacción urgente. Enfrente aparece un Espanyol que tampoco atraviesa su mejor momento, algo que puede convertir este cruce en una pelea más pareja de lo que indica la tabla.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Málaga llega golpeado después de perder sus dos últimos partidos, el más reciente 0-1 como visitante ante Getafe, y antes había caído 1-3 de local frente a Villarreal. El empate 1-1 ante Celta, hace tres fechas, quedó como el único resultado positivo en ese tramo. Con solo 3 unidades en siete presentaciones, el equipo necesita sumar como sea para empezar a salir del último lugar.
El Espanyol tampoco viene bien. Cayó 1-3 como local ante Elche en su última salida y antes había perdido 1-2 frente a Rayo Vallecano, aunque en medio de esa seguidilla logró un triunfo 2-0 de visitante ante Osasuna. Con 7 puntos y la posición 15, el equipo catalán no está en zona de descenso pero tampoco puede permitirse otra derrota si quiere alejarse de los puestos bajos.
El historial entre Málaga y Espanyol
El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y marca una clara ventaja para el Espanyol, que ganó 18 veces contra 13 de Málaga, con 6 empates. La diferencia también se nota en los goles, 56 contra 45 a favor del conjunto catalán.
Los últimos enfrentamientos profundizan esa tendencia: en los cinco más recientes el Espanyol ganó cuatro veces, incluyendo un 3-0 como local y otro como visitante, y solo hubo un empate en el medio. Málaga no conoce la victoria ante este rival desde hace varios años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/05/2021
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Segunda División
|02/11/2020
|Málaga vs. Espanyol
|0-3
|Segunda División
|02/09/2020
|Espanyol vs. Málaga
|3-0
|Club Friendlies
|13/05/2018
|Espanyol vs. Málaga
|4-1
|Primera División
|08/01/2018
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|04/02/2017
|Málaga vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|26/08/2016
|Espanyol vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|03/04/2016
|Málaga vs. Espanyol
|1-1
|Primera División
|21/11/2015
|Espanyol vs. Málaga
|2-0
|Primera División
|14/02/2015
|Málaga vs. Espanyol
|0-2
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 09:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 11:15 hs
- Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Málaga suma 3 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 7 puntos en el torneo.