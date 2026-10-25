Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Ninguno de los dos llega entonando loas: United no gana hace tres fechas y Bournemouth todavía arrastra el golpe de la goleada que le hizo Chelsea.

Los puntos valen doble para dos equipos que miran de reojo la parte baja de la tabla y necesitan cortar la racha de resultados flojos.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United acumula tres empates seguidos, el último 1-1 ante Leeds, y aunque no pierde desde hace rato tampoco logra cerrar los partidos. Está 15°, con apenas 7 puntos en 7 fechas, una cifra que empieza a generar ruido en Old Trafford.

Bournemouth llega con las sensaciones encontradas: goleó 2-0 a Sunderland de local, pero antes había sufrido una caída dura, 1-5 ante Chelsea, y también perdió con Liverpool. Está 17°, con 6 puntos, y necesita encadenar un resultado positivo como visitante para despegarse del fondo.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

El historial entre ambos es amplio: 19 encuentros con ventaja clara para el Manchester United, que ganó 10 contra 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 39 contra 26, aunque los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: empates 2-2 y un loco 4-4 figuran entre los últimos antecedentes.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/03/2026 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 15/12/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-4 Premier League 31/07/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-1 Premier League Summer Series 27/04/2025 Bournemouth vs. Manchester United 1-1 Premier League 22/12/2024 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 13/04/2024 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 09/12/2023 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 20/05/2023 Bournemouth vs. Manchester United 0-1 Premier League 03/01/2023 Manchester United vs. Bournemouth 3-0 Premier League 04/07/2020 Manchester United vs. Bournemouth 5-2 Premier League

Publicidad

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis