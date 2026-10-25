Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Ninguno de los dos llega entonando loas: United no gana hace tres fechas y Bournemouth todavía arrastra el golpe de la goleada que le hizo Chelsea.
Los puntos valen doble para dos equipos que miran de reojo la parte baja de la tabla y necesitan cortar la racha de resultados flojos.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United acumula tres empates seguidos, el último 1-1 ante Leeds, y aunque no pierde desde hace rato tampoco logra cerrar los partidos. Está 15°, con apenas 7 puntos en 7 fechas, una cifra que empieza a generar ruido en Old Trafford.
Bournemouth llega con las sensaciones encontradas: goleó 2-0 a Sunderland de local, pero antes había sufrido una caída dura, 1-5 ante Chelsea, y también perdió con Liverpool. Está 17°, con 6 puntos, y necesita encadenar un resultado positivo como visitante para despegarse del fondo.
El historial entre Manchester United y Bournemouth
El historial entre ambos es amplio: 19 encuentros con ventaja clara para el Manchester United, que ganó 10 contra 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 39 contra 26, aunque los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: empates 2-2 y un loco 4-4 figuran entre los últimos antecedentes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/03/2026
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|15/12/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-4
|Premier League
|31/07/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-1
|Premier League Summer Series
|27/04/2025
|Bournemouth vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|22/12/2024
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|13/04/2024
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|09/12/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|20/05/2023
|Bournemouth vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|03/01/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|3-0
|Premier League
|04/07/2020
|Manchester United vs. Bournemouth
|5-2
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.