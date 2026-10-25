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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Bournemouth, Premier League
Man U vs. Bournemouth, Premier League

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Ninguno de los dos llega entonando loas: United no gana hace tres fechas y Bournemouth todavía arrastra el golpe de la goleada que le hizo Chelsea.

Los puntos valen doble para dos equipos que miran de reojo la parte baja de la tabla y necesitan cortar la racha de resultados flojos.

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La actualidad de ambos equipos

El Manchester United acumula tres empates seguidos, el último 1-1 ante Leeds, y aunque no pierde desde hace rato tampoco logra cerrar los partidos. Está 15°, con apenas 7 puntos en 7 fechas, una cifra que empieza a generar ruido en Old Trafford.

Bournemouth llega con las sensaciones encontradas: goleó 2-0 a Sunderland de local, pero antes había sufrido una caída dura, 1-5 ante Chelsea, y también perdió con Liverpool. Está 17°, con 6 puntos, y necesita encadenar un resultado positivo como visitante para despegarse del fondo.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

El historial entre ambos es amplio: 19 encuentros con ventaja clara para el Manchester United, que ganó 10 contra 4 de Bournemouth, con 5 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, 39 contra 26, aunque los enfrentamientos recientes vienen mucho más parejos: empates 2-2 y un loco 4-4 figuran entre los últimos antecedentes.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/03/2026Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
15/12/2025Manchester United vs. Bournemouth4-4Premier League
31/07/2025Manchester United vs. Bournemouth4-1Premier League Summer Series
27/04/2025Bournemouth vs. Manchester United1-1Premier League
22/12/2024Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
13/04/2024Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
09/12/2023Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
20/05/2023Bournemouth vs. Manchester United0-1Premier League
03/01/2023Manchester United vs. Bournemouth3-0Premier League
04/07/2020Manchester United vs. Bournemouth5-2Premier League

Horario del partido

  • Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.
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