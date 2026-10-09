Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Tottenham por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Tottenham este sábado 10 de octubre en el Estadio Old Trafford por la sexta jornada de la Premier League.
Manchester United llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Tottenham tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Manchester United empató 1-1 como visitante ante Fulham. El conjunto marcha 12° con 5 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Man City.
Tottenham viene de perder 2-3 como local ante Aston Villa. El equipo está 20° en la tabla con 2 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Everton.
El historial entre Manchester United y Tottenham
Manchester United y Tottenham se enfrentaron 178 veces en los últimos años: 91 triunfos de Manchester United, 44 de Tottenham y 44 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/02/2026
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|08/11/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|21/05/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|UEFA Europa League
|16/02/2025
|Tottenham vs. Manchester United
|1-0
|Premier League
|19/12/2024
|Tottenham vs. Manchester United
|4-3
|League Cup
|29/09/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|0-3
|Premier League
|14/01/2024
|Manchester United vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|19/08/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-0
|Premier League
|27/04/2023
|Tottenham vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|19/10/2022
|Manchester United vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Chelsea vs. Bournemouth — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Manchester United y Tottenham se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Manchester United suma 5 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 2 puntos en el torneo.