Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 14:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. La Real Sociedad llega lanzada, con tres triunfos al hilo que la metieron de lleno en la pelea por los puestos de arriba. Enfrente estará un Levante que también viene de ganar y que no piensa hacer de visita tranquila.
Para los donostiarras es una chance clara de seguir escalando posiciones y meter presión a la zona europea. El Levante, más lejos en la tabla, puede dar un golpe que cambie el humor de su temporada.
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad acumula tres victorias consecutivas, la última un contundente 5-2 como visitante frente al Málaga. Antes había sumado de a tres ante Deportivo La Coruña y Valencia, así que llega a esta fecha con 16 puntos en nueve partidos y ubicada quinta, con el envión anímico de un equipo que no pierde hace rato.
El Levante, en cambio, está 13° con 10 unidades, pero su presente también es positivo: viene de un 3-1 como local ante el Athletic Bilbao que cortó una racha de empates. Antes había igualado 1-1 de visitante y 3-3 en su cancha, resultados que muestran un equipo que mete goles pero también los recibe.
El historial entre Real Sociedad y Levante
El historial entre ambos es parejo hasta el detalle: de 32 enfrentamientos, el Levante ganó 11, la Real Sociedad 10 y hubo 11 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los donostiarras (41 contra 35). En el antecedente más reciente, de abril de 2026, la Real Sociedad se impuso 2-0, aunque en el cruce anterior el resultado había sido un empate 1-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Real Sociedad vs. Levante
|2-0
|Primera División
|20/12/2025
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|06/05/2022
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|28/08/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|07/03/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|19/12/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/07/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|30/10/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-2
|Primera División
|15/03/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-1
|Primera División
|09/11/2018
|Levante vs. Real Sociedad
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 14:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Real Sociedad suma 16 puntos tras vencer a Málaga, Deportivo La Coruña y Valencia.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.