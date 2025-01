El delantero nacional, Alexis Sánchez ya planifica lo que será este 2025, en la que espera poder dejar atrás lo que han sido sus lesiones y sostener una importante regularidad en lo futbolístico para ser importante en el Udinese y la Selección Chilena

En esta jornada, el entrenador del Udinese, Kosta Runjaic conversó con los medios en conferencia de prensa previo al duelo del conjunto de ‘Friulli’ ante el Hellas Verona, en la que el DT reconoció en poder tener problemas con la situación del chileno.

“Quizás Sánchez pueda jugar unos minutos más en el próximo partido con Hellas Verona, pero no te lo puedo decir. Los entrenadores reflexionamos mucho sobre estas cosas. Sánchez podría jugar 15, 20 o 25 minutos, pero depende de los jugadores que estén en el campo, de los momentos del partido y de la idea de juego que quiero aplicar”, partió señalando Runjaic.

Siguiendo en aquello, el estratega remarcó en que sabe de la condiciones de Alexis Sánchez, pero que hay otros jugadores en su posición que están en mejor forma que él, por lo que una titularidad para el ‘Niño Maravilla’ en un corto período es algo utópico.

Sánchez espera por más minutos en Udinese | Foto: Getty Images

“Conocemos las características de Alexis, pero también sabemos que ha vuelto de una lesión y hace poco que está al 100%. Hay otros jugadores que están en forma, entonces cabe preguntarse por qué Sánchez no juega. Hay muchas cosas que tienen que encajar”, declaró.

Finalmente, Runjaic dejó muy en claro que él siempre va a priorizar lo que necesita el equipo por sobre los nombres puntuales, como en este caso pasa con Alexis Sánchez, en la que remarca que irá dándole minutos a Sánchez cuando lo estime conveniente para él y el equipo.

“Muchas veces solo pensamos en el individuo, pero tenemos que pensar en la situación general. No puedo decir cuántos minutos puede jugar Sánchez, también me pregunto si tiene sentido que un jugador entre a la cancha en el tiempo de descuento. Te puedes hacer muchas preguntas, pero no siempre tienes la respuesta correcta”, finalizó.