Alexis Sánchez se encuentra en Friuli concentrado en los desafíos con Udinese este 2025. Maravilla pasó las fiestas en Italia y compartió con una persona de 100 años. El goleador histórico de la Selección Chilena compartió una potente reflexión.

“De casualidad fui a cenar y me encontré con este señor y su familia, celebrando su cumpleaños número 100. Recuerda el tiempo es limitado”, expresó el delantero chileno a través de Instagram.

Sánchez dejó un mensaje abierto a sus seguidores de cara a este nuevo año: “Este 2025 entiende, que algún día no vamos a estar más en este mundo, por eso no estés triste, No te enfades por mucho tiempo, Trata de ser tuuu más feliz, es difícil, pero inténtalo cada día, porque la vida, familia, amigos, amores,etc… todo pasa y seguirá pasando”.

El destacado futbolista llamó a vivir el momento junto a los seres queridos: “Disfruta tú con las personas que amas en ese momento. Porque una sonrisa, un gracias, ayuda… disfruta y cuida al prójimo”.

Alexis Sánchez reflexiona en Año Nuevo. (Foto: Alexis_Officia1)

¿Cuándo es el próximo partido de Alexis Sánchez en el Udinese?

Maravilla tiene su próximo desafío con el Udinese como visitante ante Hellas Verona el día sábado a las 16:45 en el estadio Marcantonio Bentegodi por la fecha 19 de la Serie A 2024/2025.

El cuadro de Friuli marcha en el noveno lugar de la Primera División de Italia con 24 puntos.