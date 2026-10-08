Una joven promesa del fútbol chileno cruzó el charco y firmó por el Real Betis, donde buscará convencer al mismísimo Ingeniero.

Una gran noticia llegó desde España, donde un futbolista chileno fichó en el Real Betis, siendo una verdadera sorpresa en el medio nacional.

Se trata del juvenil José Bossé de 19 años, quien había estado a prueba en la Real Betis Academy, pasando a formar parte de forma oficial del club heliopolitano.

Así lo dieron a conocer las redes sociales del club español, donde el atacante dio sus primeras palabras: “Esta experiencia va a ser muy bonita, ya que vengo a aprender muchas cosas nuevas”.

“Tampoco es primera vez que vengo a España a jugar, ya es como tercera vez que vengo, ya sé cómo es el fútbol, la intensidad es fuerte”, agregó.

Además, prometió goles y asistencias en esta etapa en el Betis: “Ojalá venir a aportar todo lo posible a mi equipo, con muchos goles, muchas asistencias”.

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Bossé pasó por Universidad Católica, Deportes Santa Cruz y Santiago City, pero desde hace un tiempo ha estado a prueba en el Real Betis, confirmándose su contratación.

Siendo parte oficialmente de la Real Betis Academy, podrá competir con el Real Betis C en la Tercera División de Andalucía, con el sueño de recibir el llamado del plantel de honor, que lo dirige el entrenador chileno Manuel Pellegrini.