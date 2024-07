El "Pitbull" aún no tiene su posición definida en el cuadro "Xeneize"

Gary Medel tuvo su redebut con la camiseta de Boca Juniors este domingo ante Defensa y Justicia. El “Pitbull” recibió críticas por parte de la prensa trasandina, luego de haber recriminado a un juvenil del cuadro “Xeneize”.

Pese a ello, el exzaguero del Inter de Milan no tuvo un mal desempeño dentro de la cancha, cosa que el periodista argentino Walter Safarian, reafirmó en conversación con BOLAVIP.

De hecho, “Bola” Argentina destacó que: “No es la primera vez que un compañero le pide a otro que corra o se sacrifique más. Lo que está mal es hacerlo de esa manera. Y es más grave todavía que alguien experimentado lo haga con un pibe, porque lo expone ante los hinchas“.

En conversación con nuestro medio, Safarian asegura que Gary Medel: “No desentonó, pero habrá que ver ahora si para el DT es central o mediocampista, porque en la copa iba a jugar en mitad de cancha y al final no jugó pq no estaba habilitado”.

Cuál será la posición de Gary Medel en Boca Juniors

El comunicador reveló que el “Pitbull” aún no tiene su puesto definido en Boca Juniors, y que en el encuentro ante el “Halcón” fue central solo ante la ausencia de Marcos Rojo y Cristian Lema.

Por ello, aclaró que: “Físicamente se le vio bien. Por lo que yo vi en este último tiempo en Brasil había jugado de central. Lo que pasa es que el técnico en la copa (Sudamericana) lo iba a usar en la mitad de la cancha por los que se fueron a los Juegos Olímpicos”.

Gary Medel aún no tiene definida su posición en Boca Juniors. (Foto: Boca Juniors)

“Hoy en la zona defensiva Lema está desgarrado y Rojo está tocado, por eso jugó ahí. Habrá que ver donde lo termina utilizando, pero el fin de semana no desentonó en el partido“, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Xeneize”?

Boca enfrentará este miércoles a Independiente del Valle por Copa Sudamericana, encuentro donde Gary Medel nuevamente no estará presente debido al lío que tuvo la dirigencia con las inscripciones de sus refuerzos.

Sin embargo, el “Pitbull” podría volver a ver acción el día domingo 28, cuando el “Xeneize” vaya a la cancha de Instituto.