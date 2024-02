Un momento difícil atraviesa el argentino Exequiel Palacios, integrante del equipo albiceleste que logró ganar el tercer mundial para su país en Qatar 2022.

Resulta que el actual jugador del Bayer Leverkusen está en pleno proceso de divorcio con su esposa Yésica Frías, la misma que lo acompañó en la Copa del Mundo y la que acaba de amenazar duramente al futbolista.

La cónyuge de Palacios ha asegurado en conversación con 442 que está dispuesta a subastar los trofeos más importantes que posee el jugador.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”, disparó.

Yesica Frías amenazó a Exequiel Palacios de subastar la medalla de campeón del mundo

Al parecer todo emana de un problema económico, donde la denunciante asegura que el crack del Bayer Leverkusen no quiere pagar el departamento donde actualmente vive.

Eso es lo que le confesó a Socios del Espectáculo. “Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, indica Frías.

En la misma nota reitera su idea de rematar los artículos de valor incalculable para Palacios. “Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. Voy a subastar todo para pagar mi casa“, cerró.

La amenaza de Frías a Exequiel Palacios

Pero no todo queda en la medalla y en las camisetas, también la esposa de Palacios afirma tener información que comprometería a toda la Selecció Argentina.

“Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección, no le conviene”, cerró.