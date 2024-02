"Le conviene que yo me calle la boca", la advertencia de la ex mujer de Exequiel Palacios

Los divorcios nunca son fáciles, y mucho menos cuando dos figuras públicas son las que buscan separarse pero no se ponen de acuerdo. Eso es lo que está sucediendo entre Exequiel Palacios y Yésica Frías, y todo ha escalado a los medios locales.

Este miércoles la ex mujer del volante del Bayer Leverkusen y la Selección Argentina se expresó con el medio Socios del Espectáculo y no se guardó nada. Allí reveló que pretende que el Tucu termine de pagar el departamento en el que ella vive, y que si no lo hace venderá sus pertenencias, incluyendo la medalla ganada por el volante en Qatar.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, afirmó Frías. “Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana”, agregó.

Frías quiere terminar de pagar la casa como sea, y si Palacios no es quien provee el dinero, ella conseguirá la forma. “Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. Voy a subastar todo para pagar mi casa“, aseguró.

La advertencia de Yésica Frías al Tucu Palacios

Sin embargo, no todo queda en el dinero de la casa o en el divorcio como tal, sino que Frías aseguró tener información que “no le conviene” a Exe Palacios que se divulgue.

“Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección, no le conviene”, declaró Frias, que de momento prefirió guardarse esa información. Aún así, en el pasado ya ha contado que el plantel tuvo una fiesta clandestina.

“A él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, completó al respecto del tema que ahora alarma a todo el plantel del seleccionado argentino y no sólo a Palacios.

El fin de su relación se dio tras el Mundial

La separación de Palacios y Frías tuvo lugar después del mundial de Qatar, un denominador común en varias parejas del ese seleccionado que logró la gloria para el país. Sin embargo, el divorcio es algo más complicado y Frías afirma merecer otro trato por parte de su ex pareja.

“Yo también estuve trabajando cuatro años al lado de él. Yo no pido que me mantenga. Pido que por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, que por lo menos terminemos como corresponde”, declaró frente a los micrófonos.

Para completar agregó: “Estoy medicada por depresión y ansiedad, tomo pastillas para dormir porque no puedo dormir más de tres horas. Cuando me pasó lo de mi bebé quedé muy mal. Lo pude sanar, pero es un tema que duele”.

La situación se ha vuelto sumamente crítica, y Frías ha advertido a Exe Palacios que puede llegar a contar secretos personales y del plantel, por lo que todo podría estallar muy pronto.