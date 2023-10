En España están hasta la coronilla con los alegatos de Manuel Pellegrini en el Real Betis: "Siempre dice lo mismo cuando no gana"

El sábado pasado, el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo no se pudo quedar con el triunfo en su visita al Getafe, cuadro madrileño ante el cual el equipo del ingeniero terminó igualando a un tanto.

Finalizado el compromiso y como es de costumbre, el entrenador chileno se quejó de los árbitros por el tiempo que hizo el cuadro local y por tener ‘derecho’ a pegar patadas sin sanción alguna, lo que molestó al DT.

Sorpresivamente, las palabras de Pellegrini encontraron respuesta precisamente en el Getafe, donde un jugador y el propio técnico del cuadro capitalino salieron a pegarle al chileno por sus dichos post partido.

“Me sorprendieron las palabras de Pellegrini. No pasó absolutamente nada en el partido. Es el discurso fácil, casualidad o no, siempre lo dicen cuando no ganan”, dijo Carles Aleñá sobre los alegatos de Pellegrini.

Manuel Pellegrini sumó críticas en España. | Foto: Getty Images

En esa misma línea, el jugador del Getafe es enfático en señalar que “Lo de las pérdidas de tiempo lo hace todo el mundo que va ganando. Jugamos fuerte como todos los equipos. No vi que el Betis no diera patadas”.

¿Alguien más? Claro que sí: José Bordalás, entrenador de Getafe, también salió a repartirle a Pellegrini: “Es un discurso aprendido, un corta y pega con un objetivo claro que es utilizado para justiciarse cuando no ganas”.

Así las cosas, Manuel Pellegrini se llena de críticas en España por sus constantes alegatos que, por una vez, colmaron la paciencia del Getafe y sencillamente no estaban dispuestos a seguir escuchando las palabras del chileno.

Así marcha el Betis en La Liga

De momento, el Real Betis marcha en la novena posición de La Liga con 14 puntos en 10 partidos y no estaría clasificando a ninguna copa internacional de cara al 2024, aunque aún falta mucho paño por cortar.

¿Cuándo juega el Betis?

El equipo de los chilenos juega hoy por la UEFA Europa League ante el Aris Limassol, donde un triunfo es vital en las aspiraciones de avanzar. El resto de la zona la conforma el Sparta Praga y el Rangers de Escocia.