El director técnico Jorge Almirón y Colo Colo están cerca de volver a los entrenamientos en el Estadio Monumental y hay algo que genera preocupación entre los hinchas colocolinos. ¿Qué es? Todavía no hay fichajes confirmados para la temporada 2025.

Uno de los puestos que más genera expectación entre los simpatizantes albos es el del arquero, ya que hay que recordar que Brayan Cortés no continuará en el Cacique, por lo que su reemplazante debiese alguien a la altura de las circunstancias.

En las últimas semanas, el nombre que más generó ilusión a los aficionados del conjunto Popular fue el de Claudio Bravo, pero el meta bicampeón de América con la Roja ya le hizo saber su veredicto final a Blanco y Negro: no saldrá del retiro.

Jorge Almirón reconoce un llamado a Claudio Bravo

En su llegada a Chile, el entrenador trasandino fue abordado por los diversos medios de comunicación y ahí detalló cómo fue la categórica decisión del “Capitán América” al Cacique.

“Lo primero que hice fue hablar con Claudio Bravo, se tomó un tiempo para pensar y me pareció muy sensato cuando se comunicó nuevamente conmigo agradeciendo la posibilidad. Fue algo inesperado para él porque ya estaba retirado y no me conocía”, arrancó diciendo el ex DT de Boca Juniors.

El cuadro de Macul deberá seguir buscando alternativas tras la respuesta de Bravo | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Hubiese sido espectacular contar con él, pero ciclo cumplido y proyecto de vida”, agregó Almirón.

Por último, el técnico de 53 años manifestó que “ahora hay que ver opciones porque no hablé con nadie más”.

Colo Colo viaja a Uruguay para la pretemporada

El Cacique hará parte de la pretemporada en suelo nacional y luego emprenderá vuelo hacia Uruguay para disputar el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’, donde enfrentará a Peñarol y un rival argentino por definir.