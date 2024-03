La denuncia de Yésica Frías, ex pareja del campeón del mundo Exequiel Palacios de que vendería sus camisetas y la medalla que lo acredita como ganador de la Copa del Mundo Qatar 2022 dio la vuelta al mundo.

Y si alguien pensó que la amenaza de la denunciante era “humo”, este jueves hizo efectiva la venta de los artículos preciados, subiendo imágenes a sus redes sociales llenándose de críticas.

Por lo mismo, Frías, conversó con BOLAVIP ARGENTINA aclarando todo y haciendo una revelación que dejó boquiabiertos a todos.

“No tomé ninguna decisión de subastar nada, pero sí dije que si era necesario tener que vender las camisetas que él me regaló y me dedicó, lo iba a hacer para pagar mi techo”, comenzó su defensa.

Yésica Frías subió a su cuenta de instagram una foto junto al comprador de la camiseta de su ex Exequiel Palacios

Como era de esperar, Frías se llenó de críticas y ataques en sus cuentas por el hecho de vender cosas que no eran de ella, si no de su afamado ex.

“No voy a subastar nada que a mi no me corresponda ni vender absolutamente nada. No sé de dónde salió eso, de donde lo dijeron. Supongo que lo sacaron de Socios del Espectáculo. Pero no estoy ni cerca de vender una medalla ni nada de él”, aclaró.

Y en ese sentido detalló que todo esto es por necesidad y es “para pagar el techo”.

¿Vendió la medalla de Exequiel Palacios?

Yésica Frías hizo una fuerte revelación en la conversación que sostuvo con BOLAVIP, asegurando “que estoy muy lejos de vender una medalla que es un sacrificio suyo y que llegó ganarse esa medalla porque atrás había una mujer como yo acompañándolo”. Agregando sobre la misma que “estoy muy lejos de vender cosas así, y hay cosas que ni yo tengo, que están guardadas. Quizá se tomó algo que nada que ver”.

Igualmente, la ex de Palacios transparenta que “yo no tengo la medalla. La medalla la tiene él, porque se la ganó él. La que yo tengo es una copia”. Y anticipó: “Hoy voy a mostrarla, porque se armó un revuelo… Con todas las cosas que pasan en el mundo, en el país y que yo salga en un noticiero por una medalla, me parece un montón. Así estamos como sociedad”.

Sitio de camisetas encontró las diferencias en la medalla vendida

¿Y la camiseta campeona del mundo?

Así como aclaró que la medalla en venta era una réplica, sí confiesa que se deshizo de la camiseta campeona del mundo.

“Cuando vos tenés una medalla, te sacás una foto. Hay mil personas que se sacaron una foto con la medalla del mundo. Me parece que eso no dice nada. La venta es por la camiseta, pero la gente la malinterpreta. Yo no vendí nada que no fuera mío. Vendí una camiseta que él me regaló y me firmó para mi”, cerró.