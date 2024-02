En las últimas horas, se armó revuelo alrededor de Exequiel Palacios y su ex pareja Yésica Frías debido a una supuesta venta de artículos que le pertenecerían al mediocampista campeón del mundo en Qatar con la Selección Argentina.

Luego de que se viralizara una foto de Frías con una de las camisetas del seleccionado nacional, firmada por el ex River, en manos de un comprador, que también se fotografió con la medalla de campeón del mundo, la influencer rompió el silencio con BOLAVIP: “No tomé ninguna decisión de subastar nada, pero sí dije que si era necesario tener que vender las camisetas que él me regaló y me dedicó, lo iba a hacer para pagar mi techo”.

“No voy a subastar nada que a mi no me corresponda ni vender absolutamente nada. No sé de dónde salió eso, de donde lo dijeron. Supongo que lo sacaron de Socios del Espectáculo (programa de Canal 13). Pero no estoy ni cerca de vender una medalla ni nada de él”, manifestó en un tono muy molesto, luego de la entrevista televisiva en donde se dejó entrever que iba a vender objetos del ex River. En este marco, dejó en claro que su objetivo no es hacerle daño a Palacios.

Por otra parte, Yésica Frías también destacó que “si es necesario” vender cosas que él le regalo lo hará “para pagar el techo”. En este sentido, se explayó: “Pero estoy muy lejos de vender una medalla que es un sacrificio suyo y que llegó ganarse esa medalla porque atrás había una mujer como yo acompañándolo”. Y se escudó: “Estoy muy lejos de vender cosas así, y hay cosas que ni yo tengo, que están guardadas. Quizá se tomó algo que nada que ver”.

Yésica Frías explicó la foto de la medalla que se viralizó

Al momento de vender una camiseta que Exequiel Palacios le obsequió, uno de los compradores se tomó una foto con una medalla que supuestamente certifica el título logrado en Qatar.

Sin embargo, ella explicó la verdad: “Cuando vos tenés una medalla, te sacás una foto. Hay mil personas que se sacaron una foto con la medalla del mundo. Me parece que eso no dice nada. La venta es por la camiseta, pero la gente la malinterpreta. Yo no vendí nada que no fuera mío. Vendí una camiseta que él me regaló y me firmó para mi”.

La medalla que tiene Yésica Frías, ¿es la de Exequiel Palacios?

A través de la charla con BOLAVIP, la ex esposa del Tucu Palacios se refirió particularmente a la medalla que posee en su domicilio: “Yo no tengo la medalla. La medalla la tiene él, porque se la ganó él. La que yo tengo es una copia”. Y anticipó: “Hoy voy a mostrarla, porque se armó un revuelo… Con todas las cosas que pasan en el mundo, en el país y que yo salga en un noticiero por una medalla, me parece un montón. Así estamos como sociedad”.