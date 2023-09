Ex DT de Universidad Católica se va en picada contra Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay

La Selección de Uruguay fue de más a menos ante la Selección de Ecuador y terminó cayendo por 2 a 1 y no pudo sobreponerse a la presión por la altura de Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar), donde se disputó el encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las críticas hacia el trasandino Marcelo Bielsa no tardaron en llegar y los hinchas de la Celeste no están del todo conforme por lo mostrado por el esquema empleado por el experimentado entrenador rosarino.

Bielsa sigue recibiendo críticas en Uruguay | FOTO: Javier Valdes/Photosport

Uno que alzó la voz y atacó al ex entrenador de la Selección Chilena fue el oriental Gustavo Poyet, quien conoce el fútbol chileno tras su polémico paso en Universidad Católica, el cual conversó con el diario argentino Olé sobre Bielsa.

“Si me das la alineación a mi con los que estaban citados, creo que ponía cuatro, cinco o seis de los que puso Bielsa. No le encajaba esa alineación ni a palos, no tenía chance”, señaló el actual adiestrador de la selección de Grecia.

Además, agregó que “van a ser las clasificatorias más fáciles de la historia, porque clasifican dos más, en ese aspecto sería una catástrofe no ir a este Mundial”.

Tras las dos primeras fechas de las Eliminatorias, Uruguay se ubica en la expectante tercera posición con tres unidades y en la próxima fecha deberá enfrentar a Colombia y Brasil.

¿Cómo le fue a Gustavo Poyet en la UC?

El oriundo de Montevideo llegó a la UC a fines de febrero del 2021, cuando tuvo que reemplazar a Ariel Holan. En el elenco precordillerano logró 13 victorias, cinco empates y 13 derrotas, teniendo un 47,32 por ciento de rendimiento.