Hace algunas semanas, la Universidad Católica decidió ponerle fin al vínculo que tenía con el argentino Ariel Holan y rápidamente anunció a Nicolás Núñez como su reemplazante en la banca del elenco precordillerano.

Ahora, el estratega argentino está en búsqueda de algún club y su nombre sonó con fuerza en Independiente de Avellaneda, donde pudo levantar la Copa Sudamericana 2017, pero varios jugadores e históricos lo apuntan como el gran responsable de la debacle del Rojo en el fútbol argentino.

Holan está en el ojo de la polémica en Argentina | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

En las últimas horas, el ex entrenador hockey sobre césped ha estado en la palestra en Argentina por los polémicos dichos de Brian Sarmiento, ex mediocampista de Racing, Banfield y Newell’s Old Boys, quien recordó su duro encontrón con Holan.

“Con Holan me peleé mal. Yo no lo tuve. Cuando llego a Banfield, subieron chicos de reserva y muchos me contaron que no era buena persona. Los trataba mal, les decía no sabes dar un pase, vas a terminar siendo remisero (conductor de taxi). Cuando me contaron eso yo los empecé a bancar porque jugaban bien”, señaló Sarmiento en el programa Son Aviones.

“Después nos enfrentamos a Defensa y Justicia por Banfield. Tiraron la pelota cerca del lateral, salté a cabecear y choqué a un jugador con la cadera”, confesó.

“Holan gritó: ‘le metió un codazo’. Lo miré y le dije ‘vuelve al hockey la conch.. de tu madre’. Después me dice ‘cerra el ort…’. Mire al banco y todos los suplentes se estaban cagando de la risa”, cerró el jugador que retiró hace algunos meses de la actividad profesional.