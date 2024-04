Desde España, el mediocampista Tomás Alarcón atiende el llamado de BOLAVIP CHILE y nos habla de su presente futbolístico en el Fútbol Club Cartagena de la Segunda División en aquel país.

Decimocuarto lugar, cuatro puntos por encima de quien es el último equipo que está descendiendo por el instante a falta de cinco fechas del cierre, tiene a su club peleando, pero con mucha ilusión de mantenerse en la categoría.

Y ese optimismo se ve refrendado en el nivel de Alarcón, luego que el entrenador Julián Calero haya decidido cambiar su puesto en cancha, al menos de lo que conocemos, generalmente que es el de volante central.

Ahora, el Tomy juega más adelantado en la zona media y los números así lo avalan, ya que el equipo ha levantado su nivel y en diez cotejos que ha jugado ahí, el derrotero indica siete victorias, una caída y dos empates. Sin embargo, también nos contó que ha jugado en otros sectores de la cancha, pero para quienes creían un tanto olvidado al jugador ocurre todo lo contrario y está pasando por un gran momento.

Alarcón: “Estoy muy cómodo”

Sobre su desempeño en la presente temporada 2023-24, el rancagüino sostuvo que “estoy contento, al final lo que más quiere un jugador es estar en la cancha. Este año he jugado más de treinta partidos y el entrenador me ha dado confianza. He ido rotando en la posición y ahora me siento más cómodo que nunca, estamos pasando un gran momento luego de no arrancar bien la temporada”, afirmó Alarcón.



Además, espera finalizar de buena manera el campeonato y dejando al equipo en a Segunda División. Por si fuera poco, comenta en qué otros puestos ha jugado en el Cartagena.

“Estamos en la recta final y venimos de dos victorias que nos acercan al objetivo de mantenernos en la categoría. Partí jugando de lateral derecho algunos minutos, pero toda la primera parte de la temporada fue de pívot, la segunda rueda lo he hecho de volante mixto y estoy muy cómodo, cada vez más adelantado. Ayer le pegué al palo estuve cerca de anotar”, rememoró Alarcón en lo que fue el triunfo ante el Levante por la cuenta mínima.

Tomás Alarcón: “Trabajo con el objetivo de volver a La Roja”

En otro tema, el ex O’Higgins de Rancagua hizo la comparación de lo que es el fútbol chileno con lo que vive todos los fines de semana en la división de plata del balompié español.

“Siento que son dos diferencias muy grandes, el físico y el táctico. Acá no se parten los partidos, en Chile a los 60′ minutos se parte y eso ayuda que hayan muchos más goles y en mi país hay más nivel técnico, acá al ser más físico hay muchos más errores que en Chile”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que no descarta volver a La Roja algún día, “no hay nada más lindo que estar en la Selección. Trabajo día a día con el objetivo de volver a vestir la camiseta de Chile”, cerró Alarcón.